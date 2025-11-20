El alcalde de Belén participará en el encendido de las luces de Navidad de Barcelona

El encendido de luces de Navidad de Barcelona contará este año con un invitado que viene nada más y nada menos que de Belén. El alcalde de la ciudad palestina, Nicola Canawati, asistirá el próximo sábado 22 de noviembre a la ceremonia de inuguración de la iluminación navideña de la capital catalana. Según ha informado el Ayuntamiento de Bareclona este jueves en un comunicado, Canawati pulsará, junto con Jaume Collboni, el botón que encenderá las luces de Navidad en el paseo de Gràcia. Este año, además, la ciudad de Belén recupera las fiestas de Navidad tras dos años sin poder celebrarlas.

El acto coincide con una visita institucional de Canawati a Barcelona . Durante su estancia en la capital catalana, además de participar en el encendido de las luces, firmará con Collboni un acuerdo de cooperación entre ambas ciudades en el marco del 'Distrito 11, Ciudades de Palestina'. Este convenio de cooperación internacional, similar al firmado el mes pasado con Ramala, permitirá colaborar en áreas como desarrollo urbano, planificación metropolitana, gestión del espacio público y zonas verdes, turismo y desarrollo económico, así como en iniciativas culturales, deportivas y educativas dirigidas especialmente a jóvenes y mujeres.

Según ha apuntado el consistorio, el 'Distrito 11, Ciudades de Palestina', es un proyecto con fines solidarios que busca reforzar y estabilizar la cooperación de Barcelona con ciudades palestinas con las que mantiene vínculos históricos. Con la creación de este distrito, el ayuntamiento incrementa en un 66 % los recursos destinados a la cooperación con estas ciudades.

La participación de Canawati en el encendido del alumbrado en Barcelona se produce tras dos años en los que Belén no pudo celebrar sus tradicionales festividades navideñas debido a la situación en Gaza y Cisjordania. La ciudad palestina prevé retomar este año la ceremonia de encendido del árbol de Navidad, que forma parte de sus principales atracciones turísticas, junto con la Semana Santa.