Unas 11.000 viviendas turísticas dejarán en las arcas del AMB casi 4 millones más por la tasa de reciclaje metropolitana

Las viviendas de uso turístico (VUT) también quedarán afectadas por los ajustes fiscales que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha implementado en el padrón de su Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), el tributo con el que financia su servicio de tratamiento de unas 1.400 toneladas de residuos al año. En la misma línea que con respecto a los comercios, el AMB ha identificado la anomalía de que los 11.664 VUTs legalizados en el área de Barcelona hasta ahora han tributado como viviendas y no como actividad económica. Eso dejará de ocurrir el próximo 2026: el AMB empezará a gravar esas miles de viviendas como negocios y los ingresos que dejarán en las arcas metropolitanas serán de casi 4 millones más que hasta la fecha.

"La inmensa mayoría" de esas viviendas, afirman los informes fiscales del AMB que justifica la medida, permitirán al AMB recaudar 4,5 millones a partir del próximo ejercicio, mientras que ahora ingresaban 816.480 euros. La diferencia son los mencionados casi 4 millones (3,7 M, concretamente), que se incluyen en los 17 millones extra que la TMTR dejará en la hacienda metropolitana en 2026. De media global, los datos arrojan una cuota anual de TMTR por vivienda de unos 412 euros. La variación es sustancial porque el dato hasta este 2025 era de 74 euros de media.

A ojos de los servicios técnicos del ente metropolitano, la clasificación de las VUTs como sujetos tributarios del padrón doméstico "no es la adecuada ni desde el punto de vista jurídico, ya que se trata de residuos no generados en domicilios particulares, ni desde el punto de vista de la producción de residuos".

Porque, concretan los informes metropolitanos, "la temporalidad más grande y el nombre más grande de personas alojadas respecto a los estándares locales comporta un mayor volumen y una diferente tipología de residuos que las viviendas". Es por ello que las VUTs pasan a tributar el año que viene como "servicios de alojamiento sin restaurante", una de las categorías que estipula la ordenanza fiscal de la tasa.

Las tasas más altas las pagan hoteles y supermercados

La derivada comercial de las tasas de residuos están en el centro del debate ciudadano porque es la más susceptible de originar impugnaciones en los tribunales. Muestra de ello es precisamente el área de Barcelona: una asociación de comercios de El Prat de Llobregat, Prat Gran Comerç, ha llevado recientemente a los tribunales la tasa de basuras municipal alegando "doble imposición" al tributarse simultáneamente a la TMTR del AMB.

En el contexto estatal, las tasas de residuos las ha estudiado exhaustivamente la Fundació ENT en su informe 'Las tasas de residuos en España 2025', avanzado por este diario el pasado mes de octubre. En términos comerciales, el dictamen detalla que los establecimientos que pagan de media tasas anuales más altas en España son los supermercados (1.186 euros) y los hoteles (944 euros anuales).

Les siguen los restaurantes (613 euros); los bancos (514 euros); y los bares (453 euros). La mayoría de ordenanzas fiscales analizadas por ENT, concluyen los investigadores, calculan las cuotas comeriales de la tasa a partir de criterios como el tipo de actividad económica, el mayoritario; la superficie de los locales; la localización de los comercios; o el número de trabajadores.