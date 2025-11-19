Vecinos de Sant Antoni en Barcelona impulsan una nueva asociación contra la degradación del barrio

Se llama Associació Veïnal Cor de Sant Antoni y ha nacido para "representar los intereses del vecindario y contribuir activamente a la mejora de la calidad de vida en el barrio de Sant Antoni", en el distrito del Eixample de Barcelona, donde los afectados llevan meses alertando de la degradación que vive la zona por la coincidencia de incivismo, inseguridad, aumento de casos de personas sin techo y proliferación de consumo de droga en las calles, entre otros. Un plan de choque municipal intenta erradicar el conflicto a través de distintas actuaciones, sobre las que la nueva entidad quiere ser interlocutora.

Según anuncian esta semana, la iniciativa ha sido impulsada por "un grupo de residentes con una trayectoria histórica en el barrio, encabezados por Enric Bernaus, responsable del establecimiento Confeccions Bernaus", comercio histórico de la zona. Aglutina a vecinos con fuerte arraigo en el barrio y que quieren tener voz propia.

Bernaus señala que su objetivo es “la voluntad de fortalecer el tejido vecinal y de promover un entorno seguro, sostenible y de convivencia respetuosa para todas las personas”. Especifican que la entidad surge ante "la preocupación expresada por una parte significativa del vecindario sobre el estado actual del espacio público y la necesidad de impulsar líneas de actuación que contribuyan a la mejora del barrio".

Para solucionar los problemas, apuestan por una colaboración estrecha con las administraciones públicas y las diferentes entidades locales para "trabajar de manera coordinada y constructiva".

Retos del colectivo

La Associació Veïnal Cor de Sant Antoni se propone como líneas estratégicas tener representación institucional del vecindario ante el ayuntamiento y otros organismos públicos; mejorar el espacio público, mediante la promoción de actuaciones vinculadas a la limpieza, la seguridad, el alumbrado y la gestión del sinhogarismo; fomentar la convivencia y cohesión social, impulsando actividades culturales, comunitarias y formativas; promover la integración social de todas las personas residentes en el barrio, con independencia de su procedencia, situación o edad; realizar un seguimiento del desarrollo urbanístico y social del barrio con participación en procesos que afecten su entorno; e impulsar la participación ciudadana, facilitando canales para que el vecindario pueda intervenir en la toma de decisiones que afectan a la comunidad.

La entidad quiere atraer la participación del máximo de residentes de Sant Antoni, a los que solicitan 18 euros anuales para asociarse y sufragar las actividades y gestiones básicas. Tendrán un punto de atención semanal en las Galeries Mistral (Av. Mistral, 12, Local 5). Detallan que los asociados podrán participar en asambleas, recibir información periódica e integrarse en los grupos de trabajo temáticos. Su tarea se acompañará del "contacto directo" con el consistorio, cuerpos de seguridad y otras asociaciones locales, además de participar en los consejos de barrio.

Desde que los residentes hicieron públicas las problemáticas que vive Sant Antoni en los últimos tiempos, el ayuntamiento reforzó su plan de choque el pasado agosto para intervenir en los casos detectados por los afectados, integrando servicios de limpieza, seguridad y atención social. Los vecinos y comerciantes, desde diversas entidades alineadas al respecto, están pendientes de su cumplimiento a corto plazo, para decidir si activan o no nuevas protestas.

Uno de los focos pendientes es el llamado 'mercado de la miseria', que ahora se monta sobre las aceras de la ronda de Sant Pau, con trastos de contenedores. Los comerciantes reclaman una patrulla fija de la Guardia Urbana para evitar que regrese tan pronto desaparecen los agentes. También claman por la falta de atención social para las muchas personas que viven en la calle.