Biblioteca Central Gabriel Ferrater
Sant Cugat ya tiene fecha para reabir su biblioteca municipal tras meses de trabajos de seguridad
El equipamiento recupera su papel como corazón cultural de Sant Cugat mientras las bibliotecas de barri vuelven a su horario habitual
Sant Cugat aprueba medidas urgentes ante el cierre de la Biblioteca Gabriel Ferrater y refuerza el apoyo al catalán
La Biblioteca Central Gabriel Ferrater volverá a encender las luces el próximo 29 de noviembre. Tras meses de obras en la cubierta y diversas intervenciones de seguridad, el principal equipamiento bibliotecario de Sant Cugat recuperará su pulsación habitual, interrumpida desde el 27 de junio, cuando un desprendimiento en el techo obligó a cerrar puertas de manera inmediata.
La concejala de Cultura, Núria Escamilla, celebró el retorno de la biblioteca al servicio de la ciudadanía. “Con la reapertura de la biblioteca del centro de la ciudad vamos a recuperar este servicio público esencial para la ciudadanía con todas las garantías de seguridad que requiere un equipamiento de estas características”, defendió, subrayando la importancia del espacio como eje de acceso democrático a la cultura.
Meses de intervenciones y un retorno esperado
Durante estos meses, el Ayuntamiento ha ejecutado trabajos de impermeabilización en la cubierta —tanto interna como externa— y ha incorporado nuevas medidas de seguridad en el interior. La actuación se enmarca en un plan de mantenimiento que continuará de forma periódica mientras se avanza hacia el futuro proyecto de una nueva Biblioteca Central.
Ahora, con las obras terminadas, el equipo técnico trabaja contrarreloj en la recolocación del fondo documental: unas 150 cajas de material que deben volver a sus estanterías antes de la reapertura. Una tarea de precisión que se alargará aproximadamente dos semanas y que requiere mantener el edificio cerrado mientras se completa la reorganización.
Con la fase más intensa de trabajos ya superada, las bibliotecas de Mira-sol Marta Pessarrodona y Volpelleres Miquel Batllori recuperan desde hoy sus horarios habituales. Estos equipamientos han absorbido parte del flujo de usuarios durante los meses de cierre de la Central, convirtiéndose en refugio lector y punto de estudio para muchos estudiantes del municipio.
