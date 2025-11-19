Sabadell pone la primera piedra para la construcción de más de 100 viviendas accesibles en Can Gambús

Sabadell (Vallès Occidental) ha puesto este martes la primera piedra de una promoción largamente esperada: 108 pisos de alquiler asequible en el barrio de Can Gambús. El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal VIMUSA, refuerza el parque público de vivienda de la ciudad, que ya es el segundo más amplio de Catalunya en régimen de alquiler protegido, solo por detrás de Barcelona.

La promoción supone una inversión de 29 millones de euros. De ellos, 3,9 millones proceden de los fondos europeos Next Generation y 13,25 millones del Institut Català de Finances, una combinación que consolida la estrategia municipal de financiar nuevas promociones mediante alianzas institucionales y endeudamiento público.

Can Gambús 2 es la primera de las cuatro promociones previstas en la zona y forma parte de un paquete de 425 viviendas públicas que el consistorio prevé construir en los próximos años. Con ellas, la oferta de alquiler social aumentará un 25% respecto a la actual y un 37% en comparación con las cifras de 2019. En total, Sabadell gestiona actualmente más de 1.700 pisos de alquiler social.

Los nuevos edificios se levantarán en una parcela de 4.681 m² situada entre las calles Malta y Kurdistan. Estarán formados por dos bloques: uno con 60 viviendas y otro con 48. Los pisos, de entre 55 y 70 m² y con dos o tres habitaciones, tendrán rentas que oscilarán entre los 400 y los 650 euros mensuales. Cuatro de ellos estarán adaptados para personas con movilidad reducida.

Además de las viviendas, la promoción incorporará un patio comunitario de 2.500 m², 93 trasteros, 123 plazas de aparcamiento para coches, 26 para motos y cinco locales —cuatro comerciales y uno comunitario—, con el objetivo de dotar al entorno de servicios complementarios.

Construcción con criterios medioambientales

El Ayuntamiento ha diseñado la promoción siguiendo los estándares europeos de sostenibilidad Level(s). Los edificios se construirán con materiales de bajo impacto, como la madera, y contarán con certificación energética A.

Los pisos dispondrán de aislamiento térmico de alto rendimiento, placas fotovoltaicas, ventilación cruzada, sistemas de ahorro de agua y terrazas que favorecerán la iluminación natural. También se incorporarán medidas de confort acústico y espacios para bicicletas.

Desde 2019, el parque público de vivienda de Sabadell ha crecido un 15,6%. Este incremento se ha logrado tanto mediante nuevas construcciones como a través del derecho de tanteo y retracto, que ha permitido adquirir más de un centenar de viviendas. La previsión municipal es superar los 100 millones de euros de inversión pública en nuevas promociones, principalmente financiadas mediante endeudamiento.

Por ello, el Ayuntamiento insiste en que es necesaria una mayor implicación del resto de administraciones. Reclama acceso más directo a fondos y flexibilidad en las reglas fiscales para que la vivienda pública quede fuera de los límites de endeudamiento del Pacto de Estabilidad europeo.

La promoción de Can Gambús 2 no forma parte del plan autonómico para construir 50.000 viviendas en Catalunya, ya que ha obtenido financiación por otras vías. Sin embargo, Sabadell ha presentado seis solares para su inclusión en dicho plan: dos en Can Gambús —a través de la sociedad SBD Lloguer Social—, uno en La Roureda destinado al futuro Complex de Gent Gran y otros tres en los barrios de Roureda, Covadonga y Gràcia, estos últimos previstos para ser desarrollados mediante concurso público.