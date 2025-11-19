Leyenda de la música
El rockero Loquillo, sobre Barcelona: "Puedo perderme, olvidar lo que tenga que olvidar, ir al psiquiatra sin ir al psiquiatra y, al cabo unos días..."
El cantante se encuentra en la recta final de su gira por España, que finalizará en la capital catalana
Entrevista | Loquillo: "Después de 47 años es de risa que jamás haya actuado en el Grec" (noticia publicada el 17 de abril del 2024)
Sergio Dalma, preocupado por el catalán: "Se tiene que luchar..."
Perderse por las callejuelas de Barcelona es una experiencia casi obligada tanto para visitantes como para locales.
Y es que la capital catalana tiene una magia irresistible que aparece por cada rincón en el que nos adentramos: un balcón modernista repleto de flores, una plaza diminuta escondida entre calles o una vieja fachada que guarda cicatrices de antiguas civilizaciones.
Callejear por Barcelona implica adentrarse en barrios que presumen de tener un estilo propio y característico: el Born, por ejemplo, mezcla arte, boutiques y cafeterías llenas de encanto, mientras Gràcia se caracteriza por su ambiente bohemio y cosmopolita, que conserva la identidad de un pueblo independiente con una fuerte vida social.
Barcelona deja huella
No importa cuantas veces recorras las mismas calles: siempre aparece un nuevo detalle o una nueva historia por descubrir.
Barcelona deja huella porque es una ciudad llena de vida: quien llega se siente envuelto en una atmósfera diferente y quien se va, siempre está deseando volver.
O, al menos, así lo explica José María Sanz Beltrán, más conocido por su nombre artístico Loquillo.
La ciudad que le vio nacer
En una entrevista de hace ya un tiempo con Aimar Bretos para la Cadena Ser, el mítico roquero español explicaba la estrecha relación que mantiene con Barcelona, la ciudad que le vio nacer.
Y es que ser una estrella del rock no debe ser sencillo de sobrellevar: miles de personas te reconocen, saben quién eres y no dudan en detenerte por la calle. Con tanta atención constante, resulta casi imposible mantener una vida privada lejos del foco mediático.
Loquillo cuenta que en 2004 decidió irse de la localidad porque se quedó sin trabajo y necesitaba un cambio de aires: "Me quedé sin trabajo por la situación política que no favorecía nada y porque era un disidente, y los disidentes estamos muy mal vistos”.
Amistades con poderío
No obstante, el artista, de 64 años, no duda en volver a la capital catalana siempre que puede: “Cuando tengo que perderme, viajo a Barcelona sin que nadie lo sepa, y me pierdo”, explica Loquillo.
Además, relata orgulloso que aún conserva sus amistades del barrio: “Gracias a la vida tengo unos amigos que tienen mucho poderío en el sentido callejero y, en ese sentido, puedo perderme, olvidar lo que tenga que olvidar, ir al psiquiatra sin ir al psiquiatra y, al cabo unos días, volver a Donosti en perfecto estado”, concluye el cantante.
Su último disco
Actualmente, el cantante se encuentra en la recta final de su gira por España. El ‘tour’, que comenzó en agosto en Pontevedra, finalizará el 27 de diciembre en el recinto de espectáculos Sant Jordi Club de Barcelona.
Además, en septiembre sacó su último disco ‘Corazones legendarios’, un álbum de colaboraciones en el cual versiona algunos de sus grandes éxitos con artistas españoles de renombre como Dani Martín o Alaska.
