JD Sports abrirá por fin el 22 de noviembre su macrotienda del Portal de l'Àngel, la más grande de Europa

Tras larguísimas obras, hallazgos arqueológicos y complejos trámites administrativos, la marca de moda urbana JD Sports abrirá este sábado 22 de noviembre su anunciada macrotienda en el número 9 del Portal de l’Àngel, uno de los ejes comerciales estrella de Barcelona. Será la más grande de la compañía en Europa, con una superficie de 1.500 m2 de 'retail' distribuidos en dos plantas, que la sitúa por delante del establecimiento de JD Rotterdam, destacan fuentes de la empresa. La apertura de la nueva 'flagship' supone también la creación de 110 puestos de trabajo en la ciudad.

Para difundir el debut, JD Sports celebrará previamente una fiesta de preapertura para embajadores de marca, influencers y prensa, mientras que el sábado tendrá lugar la gran apertura al público, con el reclamo de algunas promociones y sorpresas, como un stand de personalización de ropa y zapatillas, y otro espacio de manicuras de diseño.

La maratón de relevos comerciales que vive el Portal de l'Àngel, donde la moda cede terreno a un mayor mix comercial, tenía en este emplazamiento una de sus cuentas pendientes, al igual que sucede con el edificio en obras del antiguo El Corte Inglés. En el número 9 se ubicó hasta 2021 la tienda de Disney y tras su cierre JD Sports se hizo con el local en 2022, aunque hasta ahora no ha podido completar su transformación y nuevo proyecto.

La "muy buena noticia" ha sido celebrada en Barna Centre, la asociación de comerciantes del Gòtic. Ponen en valor la resurrección comercial del establecimiento que "además de valor comercial, tiene un gran valor patrimonial que se recupera para la ciudad", señala a este diario su presidenta, Teresa Llordés. Destaca que la apuesta de JD por el eje "consolida la oferta del entorno por el 'streetwear' y las tendencias actuales, y sitúa al Gòtic como un punto clave de esta tendencia urbana que atrae tanto a público local cómo a visitantes".

En un comunicado de este miércoles, la empresa destaca que la renovación del edificio integra tres palacios centenarios reconvertidos que ha requerido casi cuatro años de desarrollo "marcados por los hallazgos arqueológicos". Pero el resultado "materializa la apuesta de JD por combinar patrimonio, vanguardia y moda", ya que no se trata de una sede más, sino que adquiere "carácter estratégico a nivel europeo" por sus dimensiones. En España, se erige en centro de referencia para su red internacional de retail.

Eje de gran afluencia

Para la multinacional de origen británico, la elección de Portal de l’Àngel se basa en su condición de eje peatonal con gran afluencia de paseantes locales y turistas. Destacan el dato de la consultora Temple Consulting de más de 10.000 personas transitando diariamente (2024) este tramo comercial, uno de los de mayor flujo peatonal de España y Europa.

A nivel de impacto económico local, la apertura supone la creación de 110 nuevos empleos, que elevan su plantilla total en Barcelona a 530 trabajadores, y a 690 en Catalunya.

En cuanto a su oferta, la tienda contará con una selección de marcas como Nike, Adidas o New Balance, junto a firmas propias como Mckenzie, Supply & Demand o Unlike Human. Más allá de 'sneakers', los clientes también encontrarán moda urbanas accesorios, equipamiento deportivo y colaboraciones exclusivas de la firma, con la promesa de una experiencia de compra inmersiva.

José Carlos González, Associate Director Retail South Europe en JD Sports, señala que la nueva tienda se ha planificado al detalle largamente. "Desde la restauración del edificio hasta la disposición de los espacios, están pensados para una experiencia que vaya más allá de la compra y conecte emocionalmente con quienes nos visitan», destaca. Agrega que la capital catalana "combina autenticidad y vanguardia, con una identidad profundamente ligada al deporte, al 'streetwear' y a la cultura de la generación Z". En Barcelona con esta alcanzarán las 15 tiendas, que en el conjunto de Catalunya son 19.