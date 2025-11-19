Quién fue Franco para los ‘expats’ de Barcelona: el vago recuerdo de un país que no se parece al que eligieron

Gran parte de las familias barcelonesas de hoy han llegado a la capital catalana muchos años después del franquismo. Es el caso de los 'expats', fenómeno en auge durante la última década. Se han cifrado en cerca de 100.000 las personas de este perfil, con una formación y una capacidad económica elevadas, inmigrantes con recursos que han venido a la ciudad porque les gusta, o porque el clima les seduce, y porque generalmente pueden trabajar -incluso de forma remota- para empresas de su país.

No es muy difícil identificar a ‘expats’ en determinadas zonas, como Poblenou y Gràcia: no hay terraza en la que no haya una conversación en inglés o en francés en la que los que participan son residentes y no turistas. ¿Qué sabe este colectivo de quién fue Francisco Franco? Medio siglo después, les suena la historia de un dictador que dirigía un país que ya poco se parece al que ellos han elegido para vivir.

En bicicleta eléctrica

Michel Teixeira, de 39 años, y Chloe Pace, de 37, son franceses. Nacidos en Grenoble, vivían en Niza y hace casi tres meses llegaron a Barcelona. “Hemos venido para vivir un año aquí”, precisa Pace. Trabajan juntos en una firma de seguros, con clientes en Francia y esperan que pronto también en España. “Trabamos por todas partes, en algún café”, explica Teixeira.

Chloe Peace y Michel Teixeira, 'expats' franceses en una cafetería en el Poblenou / Elisenda Pons / EPC

Viven en Gràcia, cerca del campo del Europa, pero este diario los encuentra en un bar de Poblenou, al que bajan en dos bicicletas eléctricas por un motivo concreto: “Es bonito y muy tranquilo”, dice él. “El café es delicioso”, apunta ella.

Sobre Franco, Chloe dice saber “un poco”: “Lo que nos enseñaron en el colegio”. Michel se lanza: “Fue un dictador español de la misma época que el dictador Salazar en Portugal. Suprimió los partidos políticos hasta que llegó un proceso de transición, ya con el Rey (Juan Carlos). No conocemos muchos más detalles de su época, ni la influencia que dejó entre la población“.

Familia española

“Sé perfectamente lo conservadora que fue España años atrás y lo mucho que ha cambiado, la que he conocido yo es un país liberal, progresista”, afirma Eric Stephenson, un norteamericano de 44 años nacido en Texas. Él es consultor de bebidas alcohólicas, un experto en cócteles, y lleva siete años aquí. Si conoce tanto el pasado español es por todo lo que le ha explicado la familia de su exmujer.

“Mi ex, sus abuelos y sus padres vivieron en la España franquista. Ella es de Barcelona, sus abuelos de los dos lados nacieron en Andalucía. Tengo muy claro cómo de diferente es hoy España respecto a esa época, cómo ha cambiado completamente desde el franquismo”.

Los 'expats' Scott Friedman y Eric Stephenson responden qué saben sobre Franco / Elisenda Pons / EPC

Scott Friedmann, es canadiense, de Montreal. Tiene 52 años y lleva uno y medio en Barcelona. Invierte en iniciativas y compañías gastronómicas. ¿Quién es Franco para él? Alguien vinculado con sus lecturas sobre la Segunda Guerra Mundial, por las que conoció los “primeros años” del dictador, y su papel en la Guerra Civil española que empezó con un golpe de Estado en el que fue una pieza clave.

“Catalunya es diferente”

Dice que lo que más suscitó su interés de ese periodo es cómo llegó al poder y el papel de otros países europeos, y de la gente que vino de ellos para combatir en la guerra española. Es la parte que más conoce Friedmann, que añade sobre las cuatro décadas de dictadura: “Sé lo que pasó después”. De la España que ha encontrado cree que es un país distinto, aunque matiza: “Catalunya siempre es diferente del resto de España, o sea que no quiero generalizar”.

Y añade que algunos de sus amigos locales le han explicado que, pese a que la dictadura acabó, muchos de sus integrantes, de sus partidarios, siguieron ocupando puestos en las administraciones, como “estructuras fuertes, como un muro”, aunque subraya que es algo que no ha vivido, que es el relato de sus amigos.

Un jugador de River

Juan Esteban Román es colombiano, tiene 22 años y lleva tres meses en la capital catalana. Trabaja en un bar de la Rambla de Poblenou, un lugar de encuentro de 'expats'. Su pareja es alemana y viven juntos en L’Hospitalet. Para él, Franco no es alguien muy conocido: “El nombre me es familiar, sé que tiene que ver con la dictadura que hubo en España, pero no sé mucho más”. En Barcelona, dice, habla más inglés que otro idioma. Y en este contexto la España franquista es un mundo que le es totalmente ajeno.

El argentino Facundo Pereira y el colombiano Juan Esteban Román, en una cafetería de especialidad del Poblenou / Elisenda Pons / EPC

Facundo Pereira tiene 26 años. Argentino, vivió unos meses en Barcelona hace dos años, y este octubre pasó un tiempo en la capital catalana, justo antes de irse. Porque Facundo –que conoció a Román en Australia años atrás– ha estudiado Informática y ahora quiere cambiar de ámbito y estudiará en Granada para ser instructor de snowboard.

“Sé muy poquito sobre Franco”, admite Pereira, que añade que tiene dos pequeñas conexiones con el tema. En primer lugar, el hecho de que de niño, en Buenos Aires, fue a un colegio vasco, el Euskal Etxea: “En algún momento allí me contaron que durante la dictadura de Franco se castigaba mucho el uso de lengua vasca”. La otra conexión es deportiva: “Yo soy de River Plate”. Y de River llegó al Madrid esta temporada el jugador Franco Mastantuono. No se le escapan a Pereira las chanzas sobre el hecho de que en el Bernabéu se podría corear el nombre del jugador pensando en el dictador, y volver así al “¡Franco! ¡Franco!” que ni Román, ni Pereira, ni sus conciudadanos franceses, norteamericanos y canadienses han escuchado nunca.