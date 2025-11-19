Barcelona desaloja los asentamientos de barracas de Bac de Roda tras el incendio: reacciones y última hora

Ocho atenciones del CUESB

El Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) ha atendido a ocho personas --siete hombres y una mujer-- del asentamiento de barracas afectado por un incendio esta mañana, según ha explicado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil. Ha informado de que a las 7 horas se ha recibido un aviso de incendio en el asentamiento de la calle Huelva, debajo del puente de Bac de Roda, en la zona de las obras de la estación del AVE de la Sagrera, al que han acudido diez dotaciones los bomberos y en el que han quemado seis barracas.