En Directo
En Sant Martí
Barcelona desaloja los asentamientos de barracas de Bac de Roda tras el incendio: reacciones y última hora
Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los asentamientos en la zona de Bac de Roda de Barcelona.
"Riesgo muy grave", según el ayuntamiento
Fuentes municipales justifican que "la actuación está motivada por el informe de los Bomberos de Barcelona que concluye que existe un riesgo muy grave para las personas que habitan el asentamiento y por tanto es necesario actuar con carácter de urgencia". El gobierno municipal de Jaume Collboni prevé ofrecer más explicaciones a los medios de comunicación a lo largo de la mañana.
Desalojo de asentamientos de barracas
Poco después de las 8 horas de este miércoles por la mañana se ha iniciado un dispositivo de Guardia Urbana de Barcelona, con la colaboración de Mossos d'Esquadra, para desalojar los tres núcleos de asentamientos que se encontraban bajo el puente de Calatrava. Uno de ellos se vio afectado la víspera por un incendio en el que resultaron heridas leves dos personas. Hasta el sitio también se han desplazado profesionales del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y de los servicios de limpieza del Ayuntamiento.
Menores en asentamientos
En rueda de prensa, la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Raquel Gil, ha remarcado que en la zona afectada por el incendio no le "consta" al ayuntamiento que hubiera menores, aunque sí tienen constancia de que viven en la parte del asentamiento no afectada por el fuego. Gil ha explicado que los servicios sociales están haciendo seguimiento de la situación de estos menores y sus familias para "buscar las mejores soluciones para salir de esa situación".
Ocho atenciones del CUESB
El Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) ha atendido a ocho personas --siete hombres y una mujer-- del asentamiento de barracas afectado por un incendio esta mañana, según ha explicado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Raquel Gil. Ha informado de que a las 7 horas se ha recibido un aviso de incendio en el asentamiento de la calle Huelva, debajo del puente de Bac de Roda, en la zona de las obras de la estación del AVE de la Sagrera, al que han acudido diez dotaciones los bomberos y en el que han quemado seis barracas.
Imágenes del incendio en el asentamiento
El fuego comenzó antes de las siete de la mañana y las llamas, muy altas, podían verse desde los barrios de Navas y Sant Martí. En el vídeo que encabeza esta noticia puede apreciarse la virulencia del incendio. A las 8:30 horas ya estaba extinguido, por lo que los agentes han podido realizar la inspección ocular.
Dos heridos
El incidente ha dejado heridos leves dos barraquistas. Uno tenía un corte en el dedo y fue dado de alta en el mismo momento. Otro, con quemaduras, ha sido trasladado al hospital Vall d'Hebron. Precisamente, agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra han sacado a esta víctima de entre las llamas.
Conflictividad
Los últimos meses, coinciden barraquistas y vecinos consultados, la conflictividad había hecho mella en el asentamiento donde el fuego ha prendido. La semana pasada hubo una reyerta dentro de ese campamento. "La policía siempre estaba viniendo, había peleas, tomaban pastillas... Eran chulos y agresivos, ha habido muchas peleas", afirma Mubarak, uno de los chabolistas.
Siete u ocho jóvenes vivían en el núcleo
En el asentamiento calcinado se apilaba chatarra y vivían "siete u ocho jóvenes", de poco más de 20 años, y marroquíes, explica otro morador de este núcleo chabolista, uno de los tres que hay en el mismo solar junto a la Torre del Fang medieval. "Han escapado corriendo", cuenta, convencido de que el incendio ha sido provocado. "El fuego no viene solo, no somos tontos... No es la primera vez que pasa algo así en Barcelona. ¿Si habían hecho una hoguera? No se estaban calentando, el frío de verdad aún no ha empezado", asevera.
"Tres o cuatro explosiones fuertes"
Testigos consultados por este diario apuntan a que se produjeron varias explosiones, aunque se trata de determinar si se produjo antes o después de empezar el fuego. Al igual que el que se ha incendiado, existen varios campamentos de barracas en torno a las obras de la Sagrera. Mubarak, de 62 años, vive en uno de ellos, debajo del puente de Bac de Roda. "He escuchado tres o cuatro explosiones fuertes, pensaba que eran bombas y cosa de terrorismo... Me han despertado y he visto unos árboles ardiendo", atestigua.
ERC pide un plan de choque
ERC ha presentado sendos ruegos en los distritos de Sant Martí y Sant Andreu en los que solicita un plan de choque para que se tome "una actuación urgente ante la degradación que sufre el entorno de las obras de la futura estación de la Sagrera", con "medidas permanentes de mantenimiento y seguridad" hasta que finalice la construcción, sin una fecha todavía clara.
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Última hora de las explosiones e incendio en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona
- La fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas: sin móviles y con acceso al reservado solo para chicas
- Vandalismo, peleas y drogas en dos bloques de L'Hospitalet apremian a trasladar a una guardería municipal
- Cursa de les Dones 2025: calles cortadas, cambios en las rutas de buses y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo
- Cortes de tráfico en Barcelona por el encendido de las luces de Navidad este 22 de noviembre
- Barcelona premia a los cinco mejores restaurantes de la ciudad de este 2025
- Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: 'Será más espectacular