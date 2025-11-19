Dos discotecas de Barcelona se mantienen en el 'top 10' mundial

Cuatro discotecas de Barcelona se han aupado a la lista The World’s 100 Best Clubs 2025, que se ha dado a conocer la noche del miércoles en la gala de los Golden Moon Awards --algo así como los Oscar del ocio nocturno--, que en esta edición se ha celebrado en Valencia. Se trata de Shôko Barcelona (7), Opium Barcelona (9) --ambas en el 'top 10'--, Sutton (12) y la Sala Apolo (34). Lidera el podio, como era de esperar, el estreno del año: UNVRS en Ibiza. Pero la noche también ha traído otros reconocimientos con sabor barcelonés, como el premio a la Mejor Trayectoria Empresarial en el Ocio Nocturno a Nivel Mundial para Juan Arnau (padre) copropietario de elrow, así como el que ha recogido la 'alcaldesa de la noche de Barcelona', Carmen Zapata, en representación del ayuntamiento como Mejor Proyecto Colaborativo en Seguridad Nocturna 2025 o el Mejor Evento para el Brunch Electronik.

La capital catalana aportaba 11 nominaciones, de las que cuatro han pasado a formar parte finalmente del ránking del 2025, tras ponderar las valoraciones del jurado profesional y los votos del público a nivel internacional. De ese modo, se mantienen casi todos los clubes que hace un año ya alcanzaron The World’s 100 Best Clubs, pero desaparece de la lista de 2024 Bastian Beach. Curiosamente, tres de ellos repiten posición, mientras que Sutton ha bajado un par de puestos. No obstante, la capital catalana es la ciudad con más cuota de la península, empatada con Madrid --Shôko Madrid (22), Fitz Club (35) Fabrik (48) y LAB the Club (77)--, mientras que España se convierte en meca del ocio nocturno, con un total de 28 locales en el 'top 100'.

A nivel de Catalunya, varias salas han despuntado: Lloret de Mar, con tres locales (Disco Tropics, en el puesto 23; St. Trop, en el 74; y Disco Privé, en el 98); Lleida, con Biloba (82); Salou, con Tropical Salou (85); Mataró, con Cocoa Mataró (90); y Barberà del Vallés, con La Píkkara (96).

En lo alto del listado, además del hyperclub UNVRS, que arrasó el pasado verano en afluencia, se sitúan Hï Ibiza y Ushuaia Ibiza. El conjunto de la isla blanca supone el destino más reconocido por su ocio, con un total de siete establecimientos en la lista que promueve la Asociación Internacional de Ocio Nocturno (International Nightlife Association), que este año contaba con 545 nominados de 73 países.

La ceremonia ha culminado el 5º Congreso Nacional de Ocio Nocturno y del 10º Congreso Internacional de Ocio Nocturno, que en las últimas dos jornadas había reunido en Valencia a más de 65 expertos internacionales, en 13 mesas redondas donde se han abordado distintas temáticas que afectan al sector del ocio nocturno, entre las cuales ha destacado el futuro de esta industria.

El repertorio de premios abarca numerosas categorías. Ha sido especialmente aplaudido por la industria el Golden Moon Awards por la Mejor Trayectoria Empresarial en el Ocio Nocturno a Nivel Mundial para Juan Arnau Sr., de elrow, el grupo con sede en Barcelona (gestado en 1870 en Fraga, Huesca), que suma seis generaciones dedicadas al baile y la diversión. No solo desarrollan fiestas y festivales en medio mundo sino que este verano han sido protagonistas de los saraos de los sábados en UNVRS.

Premio para Barcelona y presidencia local

El Ayuntamiento de Barcelona se ha llevado el premio al Mejor Proyecto Colaborativo en Seguridad Nocturna 2025, por la creación de la Oficina de la Noche. Ha recogido el galardón la Comisionada de la Noche del consistorio, Carmen Zapata, que le ha sido entregado por el nuevo presidente de International Nightlife Association y secretario general de Spain Nightlife, Joaquim Boadas.

Además, el Grupo Shôko de Barcelona también ha sido elegido por la Mejor Actuación en Excelencia y Protección para Clientes y Empleados del Mundo 2025. Mientras que Brunch Electronik se lleva a casa el Golden Moon Award a ‘Mejor Evento del Mundo 2025'

Entre otros reconocimientos destacados figuran Tomorrowland como Mejor Festival del Mundo, por tercer año consecutivo; ANYMA ha merecido el Golden Moon Award como Mejor DJ del año; el dúo de DJ y productoras cubanas Pauza se ha llevado el de Mejor Artista Revelación del Mundo y Carl Cox ha sido premiado por la Mejor Trayectoria Profesional Como DJ.