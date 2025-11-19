“Lo daba todo por los demás”: L’Hospitalet llora a Neus, víctima de un feminicidio que sacude al barrio de Collblanc

“Era una bellísima persona”; “lo daba todo por los demás”; “cuando había que hacer alguna reivindicación, siempre estaba ahí”. De este modo describen a Neus S. B. varias personas del mundo asociativo y cultural de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y, sobre todo, del los barrios de Collblanc y la Torrassa, que durante años compartieron espacios con esta mujer, víctima de un feminicidio en la madrugada del pasado 18 de noviembre, después de que supuestamente uno de sus dos hijos —de 54 años, el único que convivía con ella— la arrojara desde el balcón de su piso en la calle Llobregat. Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación de los hechos.

Nadie esperaba su muerte y menos un final así de trágico. Un hecho que ha conmocionado al barrio y a la ciudad. El Ayuntamiento de L’Hospitalet, después de que la policía catalana confirmasen que se investigaba el suceso como un caso de violencia doméstica, ha realizado un minuto de silencio en la plaza del consistorio este 19 de noviembre a las 20 horas para condenar el presunto asesinato de esta vecina de L'Hospitalet y mostrar su pésame a familiares y amistades. En esta línea, el municipio ha decretado 24 horas de luto oficial a partir del momento de la concentración y ha anulado los actos oficiales.

Las bajas temperaturas que recorren Catalunya esta semana no han impedido que docenas de personas se arremolinen para denunciar un nuevo caso de violencia machista y recordar a la víctima, de de 83 años de edad. "La ciudad es hoy más pequeña sin ella, pero mantendremos vivo su recuerdo y su compromiso con los demás", ha remarcado un comunicado leído justo antes del minuto de silencio. El acto ha contado también con la presencia de la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, quien ha lamentado una semana "particularmente dura" para Catalunya en el marco de la violencia y a las puertas del 25 de noviembre —Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres—. La misma consellera acudió hace dos días a Sant Boi de Llobregat para condenar otro crimen machista.

"Hago un llamamiento a la ciudadanía para trabajar conjuntamente para acabar con esta vulneración de derechos humanos", ha añadido menor. "Queremos condenar estas acciones que reiteradamente se producen a lo largo del territorio. No podemos seguir blanqueando la violencia contra las mujeres", Ha dicho por su parte el alcalde de L'Hospitalet, David Quirós. En este sentido, Menor ha remarcado que la violencia machista es un fenómeno "estructural" y que para combatirla hay que ir a la "raíz del problema", que es el machismo en si mismo. Así, la consellera ha insistido en la necesidad de actuar desde la prevención y atajar los discursos negacionistas de algunos partidos políticos, de modo que se pueda actuar de forma estructural para erradicar esta "violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres".

Minuto de silencio para condenar el feminicidio de una vecina de L'Hospitalet en noviembre de 2025 / Ayuntamiento de L'Hospitalet

Se trata del octavo feminicidio del año 2025 en Catalunya y el 156 desde que se empezaron a recoger datos oficiales en el año 2012. Precisamente, hace pocos días, la consellera Eva Menor visitó también L’Hospitalet, en este caso, para inaugurar un nuevo Servicio de Intervención Especializada (SIE), un equipamiento para tratar de frenar el maltrato que sufren aún muchas mujeres y que las víctimas logren la mejor atención posible. Según datos municipales, casi 900 mujeres fueron atendidas por violencia machista en la segunda ciudad de Catalunya entre enero y octubre de este 2025.

Implicada en el tejido social y cultural

Sus allegados describen a Neus como una de esas piezas invisibles que ayudan a construir los barrios y dar sentido al tejido social y comunitario. Òscar Pardo conocía a Neus "de toda la vida" y todavía mantenían el contacto. Habían compartido camino en multitud de ocasiones todavía mantenían el contacto. Recuerda Pardo que, hasta hace poco, Neus acompañaba todavía acompañaba al médico a vecinos del barrio que se lo pedían. Explica también la dedicación que había tenido siempre por mantener viva las tradiciones y la cultura popular, algo que la había llevado a participar en el grupo de 'capgrossos' del barrio, a colaborar en la organización de las fiestas del mismo o a vestirse de paje y repartir caramelos desde una carroza por las calles de Collblanc. Además, Òscar Pardo apunta que, en los últimos años, Neus había estado muy vinculada a los voluntariados y que ayudaba en una asociación para personas con problemas psicológicos.

Más allá del acto oficial de este miércoles, Pardo buscará hacerle un homenaje en el marco del propio barrio y, si otras personalidades del asociacionismo Collblanc-la Torrassa y familiares de Neus lo ven con buenos ojos, dedicarle un 'capgrós' propio para inmortalizar su paso por la cultura popular hospitalense. Carme Rimbau, presidenta del Centre d'Estudis de L'Hospitalet (CELH), también señala que conocía a Neus desde muy joven. Ambas eran socias del ya desaparecido club Pimpinela, una asociación eminentemente para jóvenes de los barrios de Collblanc y la Torrassa que organizaba excursiones y todo tipo de actividades culturales. "Era muy activa. Le gustaba mucho reír y hablar con la gente", rememora Rimbau.

Más allá de los voluntariados y el mundo de la cultura local, Neus estuvo muchos años vinculada a la Asociación de Vecinos de Collblanc-la Torrassa —de la que su entonces marido, ya fallecido y del que se había separado, llegó a ser presidente—. Ahí la conoció Ana González, expresidenta de la entidad. Aún con el "'shock'" en el cuerpo tras recibir la noticia de su fallecimiento, González explica que ella entró en la asociación en algún momento entre 1985 y 1986. Para entonces, Neus ya estaba implicada. Esta también vecina del barrio destaca la "viveza" de Neus en todo lo que hacía y recuerda que "siempre" estaba cuando era necesario llevar a cabo cualquier tipo de reivindicación, sin buscar nunca al frente o ser protagonista, pero con la intención de aportar allí donde pudiera.

Investigan la muerte de una mujer tras caer de un balcón en L’Hospitalet / ÀLEX RECOLONS / ACN

Todo ello en un contexto de "años muy complejos" en los que L'Hospitalet y los barrios del norte aspiraban a reconstruirse tras la llegada de la democracia y en la que la droga azotaba a los barrios obreros, como Collblanc. "Era una de esas personas que no son la cabeza visible, pero que son imprescindibles y siempre están en la primera línea", asevera Ana González, quien insisten en señalar que era "una excelente persona" y que "no merecía un final tan trágico". El mismo 'shock' que González vive Loli Colás, también expresidenta de la Asociación de Vecinos de Collblanc-la Torrassa, quien también guarda un buen recuerdo de Neus, a quien "todo el mundo [en el barrio] la conocía". En la actualidad, Neus cantaba en una coral de la barriada hospitalense.

Allegados y vecinos del bloque en el que residía han señalado que eran conscientes de que Neus tenía problemas de convivencia con su hijo y que estos venían desde hacía tempo, pero no imaginaban que la situación fura tan grave y que un escenario como este pudiera llegar a desarrollarse. Varios vecinos del bloque en el que vivía sí que explicaron a la ACN que el hijo era conflictivo con la comunidad y agresivo con la madre. Según los mismos, la mujer había reconocido a los vecinos que quería que el hombre se marchara del domicilio que compartían y que las peleas eran continuas. Fuentes municipales confirman que no constaban llamadas de la madre a la Guardia Urbana ni que los servicios sociales hubieran llegado a hacer seguimiento del caso.