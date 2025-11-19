Los Comuns piden a Collboni "más tiempo" para negociar el presupuesto 2026

La presidenta del grupo de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha sostenido que, en estos momentos, no pueden apoyar la propuesta de Presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para 2026 del gobierno municipal socialista y ha pedido al alcalde Jaume Collboni más "tiempo" para atar detalles y que se implique personalmente en la negociación. El ejecutivo del PSC ya ha respondido que no piensa retrasar la votación del proyecto de cuentas, prevista para el pleno municipal de este viernes. "Barcelona necesita presupuestos en enero y el interés de la ciudad no se puede supeditar a otros intereses", ha esgrimido

El gobierno de Collboni, en minoría, somete este miércoles este presupuesto, pactado con ERC, y las alegaciones que se han incorporado durante la negociación al dictamen de la comisión municipal de Economía y Hacienda. Es el paso previo a llevarlo a aprobación definitiva en el pleno del próximo viernes.

"Si nos llevan en este ultimátum, a este 'deadline', desgraciadamente nosotros no podremos apoyar, con este contenido, el presupuesto", lo que impediría su aprobación, ha considerado la líder de los comunes en una entrevista en Catalunya Ràdio. En el caso de las ordenanzas fiscales, PSC y Comuns sí sellaron un pacto.

Por su parte, el ejecutivo socialista ha replicado que "el calendario para la aprobación de los presupuestos no es parte de la negociación". Ha subrayado que lleva trabajando una propuesta de cuentas "desde el mes de julio". "La voluntad para la negociación estará hasta el último minuto, pero hasta este viernes", ha acotado. Añade que de ese límite "son conocedores desde el primer momento Barcelona en Comú y ERC". De paso, ha recordado que los republicanos ya han sellado un acuerdo presupuestario con el PSC.

Sanz ha añadido que los comunes creen que "con tiempo" se puede resolver también el presupuesto, si el gobierno negocia en vez de decir "no, no, no" a todas las condiciones que le ponen para apoyar las cuentas municipales. El gobierno de Collboni ya ha dejado entrever que prevé aprobar las cuentas con o sin pacto. En caso de no obtener el apoyo de ERC y BComú, impulsaría una cuestión de confianza como ya hizo en el primer año de mandato.