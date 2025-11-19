El CAC ordena retirar la campaña del Ayuntamiento de Barcelona 'Fem la Barcelona de la teva vida'

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha instado a los medios de comunicación a suspender de manera inmediata la emisión de la campaña institucional del Ayuntamiento de Barcelona titulada “Fem la Barcelona de la teva vida”, ("Hacemos la Barcelona de tu vida") tras concluir que no cumple con la normativa vigente sobre publicidad institucional.

El Acuerdo 118/2025 del CAC, hecho público este miércoles, detalla que la campaña se ha lanzado en televisiones, radios y YouTube, y que tenía como objetivo fomentar un "sentido de pertenencia de la ciudadanía" a Barcelona y promover la participación activa en su construcción. El CAC ha intervenido a raíz de un escrito de denuncia que el grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona presentó, por el que solicitó un procedimiento de análisis y supervisión de la campaña.

En el vídeo de la campaña se pueden ver testimonios de personas que reflejan la diversidad de los barceloneses, con actores de diversas edades, orígenes, capacidades, así como miembros del colectivo LGTB. Todos ellos reivindican con orgullo su ciudad y sus barrios, mencionando por ejemplo el Tibidabo, la bomba de la Barceloneta, los mercados o el 22@.

Campaña 'Fem la Barcelona de la teva vida' / Ajuntament de Barcelona

Sin embargo, el CAC subraya que esta campaña no informa sobre ningún servicio público concreto, uno de los requisitos esenciales que establece la legislación sobre publicidad institucional.

Normativa

El CAC es un organismo independiente que supervisa la comunicación audiovisual en Catalunya, para asegurarse de que la publicidad institucional cumpla estrictamente los criterios legales. Según el texto publicado, la normativa establece que la publicidad del ayuntamiento solo puede informar sobre servicios públicos y no tiene permitido destacar logros de la administración ni inducir a confusión con fines políticos o electorales, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley de Comunicación Audiovisual de Catalunya

Teniendo esto en cuenta, desde el CAC han acordado, con tres votos a favor y una abstención, instar a los medios de comunicación a "suspender de inmediato la emisión de la campaña en los aspectos que puedan vulnerar la normativa". En concreto, los medios donde se ha emitido han sido TV3, betevé, la plataforma 3Cat, Catalunya Ràdio y RAC1.

La campaña según el ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona explica la campaña “Fem la Barcelona de la teva vida” en su página web como un homenaje a la ciudad y a la vida de sus habitantes en todas las etapas. Así lo argumenta:

"Barcelona es una ciudad que te acompaña en todas las etapas de la vida: desde el nacimiento, durante el crecimiento y el desarrollo personal y profesional y hasta la jubilación. Hay otras grandes ciudades con oportunidades de crecimiento profesional o con actividades para cuando eres joven, y también ciudades ideales para criar niños o para jubilarse. Pero pocos lugares lo reúnen todo como Barcelona. Por eso, entre todos y todas, hacemos que Barcelona siga siendo la mejor ciudad para vivir en cualquier etapa de la vida, trabajando y destacando los seis grandes pilares que componen nuestra identidad: Ciudad funcional, respetuosa, equitativa, dinámica, próspera, saludable."

Además, en la misma página se explica que el ayuntamiento acaba de estrenar una nueva identidad visual:

"La comunicación del Ayuntamiento de Barcelona adopta una nueva identidad visual. Se deja atrás el logotipo que incluía el escudo de la ciudad seguido del nombre “Ayuntamiento de Barcelona”, y se da paso a una nueva firma que muestra únicamente la palabra “Barcelona” acompañada del escudo oficial de la ciudad".

De esta forma, desde el consistorio argumentan que "se quiere dar más protagonismo a la ciudad, sin perder el componente institucional, adaptar la imagen a los nuevos formatos digitales y facilitar su aplicación a todos los activos de comunicación municipales, en un ejercicio de simplificación para favorecer la comprensión y reducir el ruido visual". Así mismo, detallan que la nueva identidad ha sido diseñada en Barcelona y dispone de una tipografía única propia (Barcelona Display), creada "expresamente".