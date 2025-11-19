Beatriz de Vicente, la emprendedora de Barcelona que busca transformar el liderazgo empresarial: "Necesitamos más mujeres CEO"

En un ecosistema empresarial en plena efervescencia, la barrera del techo de cristal sigue siendo una realidad. Solo un exiguo 19,3% de las CEO en España son mujeres, una cifra que contrasta con el 40% de puestos directivos intermedios ocupados por ellas. Para Beatriz de Vicente Buqueras, este bloqueo cultural es un lastre para la competitividad. Desde su rol como CEO de Juno House, cargo que asumió en mayo de 2025, la directiva ha activado lo que pretende ser un motor de cambio con el proyecto Founders Mindset, una red para transformar el actual liderazjo a través de un encuentro en Barcelona (Sarrià) donde participan entre otras, la directora general de EL PERIÓDICO, Mabel Mas; Sandra Wolf de Riese & Müller; Marta Castillo, Back Market; Carla Martínez, Telefónica; o Julie Campbell, Aesop.

De Vicente, de 42 años, cuya trayectoria profesional se forjó en la alta dirección de multinacionales como PepsiCo - donde lideró el Marketing Estratégico para el sur de Europa- Nintendo, Pirelli y MAPFRE, capitaliza esa experiencia corporativa para promover la mentalidad startup en las grandes estructuras. Su visión es clara: el liderazgo del futuro debe ser ágil, colaborativo y, ante todo, diverso, un principio que ha promovido también como exvicepresidenta de Netmentora Catalunya.

Founders Mindset

El evento Founders Mindset, que celebra su primera edición oficial este 19 de noviembre en Barcelona, es el catalizador de esta ambición, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Impulsado por Juno House, el encuentro reunirá a un centenar de mujeres líderes —emprendedoras, directivas y empresarias— con el objetivo de activar una red estable de apoyo, visibilidad y conexiones. Para De Vicente, el encuentro trasciende lo relacional; es una “declaración de intenciones” con vocación transformadora: “Founders Mindset responde a la actitud que promovemos en Juno: la de hacer que las cosas pasen. Y buscamos acercar esta mentalidad a cualquier empresa, entendiendo que es lo que permite crecer, avanzar y transformar más rápido”. La jornada aspira a trasladar a empresas y organizaciones una manera distinta de liderar: menos condicionada por estructuras rígidas y más centrada en la visión y la acción.

BARCELONA. 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025. RETRATOS DE BEATRIZ DE VICENT, CEO DE FOUNDERS MINDSET EN JUNO HOUSE EN BARCELONA. FOTOS DE SANDRA ROMAN / Sandra Román / EPC

El eslogan del evento, "progress over perfection" (progreso frente a perfección), es la síntesis de la filosofía que la empresaria busca inyectar en el tejido corporativo. De Vicente critica la parálisis derivada de la búsqueda constante de la excelencia absoluta. “Yo soy especialmente perfeccionista, y eso puede paralizar. Activarse, probar, salir al mercado y aprender del feedback es infinitamente más útil que esperar a hacerlo perfecto”, reflexiona.

Esta mentalidad es la que, según datos del ecosistema de innovación, permite a las startups crecer un 30% más rápido en facturación e inversión que las corporaciones tradicionales. La CEO de Founders Mindset, insiste en que para que la mentalidad emprendedora "prenda en una multinacional" es necesaria una apuesta clara desde la dirección general y la creación de espacios donde trabajar con metodologías distintas.

El desafío del 2% y la visión de futuro

La necesidad de visibilidad y acción que promueve Founders Mindset se justifica también en la brecha de financiación: solo un 2% del capital de venture capital en España se dirige a equipos liderados por mujeres. “Es un dato crítico, porque con ese 2% estás construyendo la nueva generación de compañías. Por eso modelos como Juno siguen siendo imprescindibles: para visibilizar la situación y acelerar un cambio que avanza demasiado lento”, subraya De Vicente.

El valor diferencial del encuentro, que se celebrará en la sede de Juno House en la calle Aribau, reside en el cruce de perfiles: tecnología, IA, sostenibilidad y mercado corporativo. La directiva apunta que la innovación surge "cuando conversas con personas que no tienen nada que ver con tu sector".

A pesar de la urgencia de visibilizar el talento femenino, De Vicente insiste en evitar la polarización de género: “No hablamos de liderazgo femenino y masculino. Queremos visibilizar mujeres, sí, pero desde la normalidad. El liderazgo del futuro no debería estar marcado por el género. Queremos que el talento —todo el talento— esté encima de la mesa”. La ambición de Founders Mindset es clara: acelerar una cultura empresarial que consolide un liderazgo colaborativo y diverso en todos los sentidos en la próxima década.