Stella McCartney cierra su tienda en Paseo de Gràcia tras más de diez años en Barcelona

La marca de moda de lujo Stella McCartney ha cerrado su boutique en el paseo de Gràcia de Barcelona, en la esquina con la calle de Rosselló, donde operaba desde el año 2012 en un local de unos 100 metros cuadrados. Según ha avanzado el portal Idealista, esta marcha reflejaría un cierto retroceso de la firma británica en España, aunque la compañía mantiene su tienda principal en la calle Serrano de Madrid, famosa también por sus tiendas de alta gama.

Según fuentes consultadas por el protal inmobiliario, la marca que está negociando para ocupar el establecimiento que ahora queda vacío es la de zapatillas Golden Goose, ahora en tendencia, que podría abrir próximamente en el mismo local, ubicado en el número 102 del paseo.

El cierre de Stella McCartney se enmarca en un contexto de reordenación de ocupación comercial en el paseo de Gràcia, que continúa siendo la calle de 'retail' más cara de la capital catalana. Los estudios de mercado sitúan la renta media en torno a los 288 euros/m² mensuales, con picos aún mayores para locales pequeños o especialmente bien ubicados, lo que explicaría en parte la rotación de tiendas.

Así, y pese a la salida de algunas marcas, en los últimos años, también se han inaugurado varias nuevas tiendas en este turístico paseo. Por ejemplo, Hugo Boss trasladó recientemente su tienda al número 84, inaugurando una 'flagship' de 1.500 metros cuadrados, una de las mayores de la firma en Europa. TAG Heuer también abrió su boutique en el número 59, mientras Tous estrenó una nueva tienda insignia en el número 99. Además, Patek Philippe prepara su desembarco en los bajos del edificio Mandarin Oriental Residences, en el número 111 de la misma calle.