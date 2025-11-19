La falta de acuerdo entre el PSC y los Comuns deja los presupuestos de Barcelona en el aire a menos de 48 horas de votarse

A falta de menos de 48 horas para que se dirima si Barcelona tendrá presupuestos o no en 2026, el alcalde Jaume Collboni no tiene amarrados los votos para que su gobierno logre aprobar por primera vez su plan de ingresos, gastos e inversiones por la vía ordinaria. El ejecutivo monocolor y en minoría del PSC solo ha cerrado un pacto con ERC para que el proyecto de cuentas prospere para el próximo año, un respaldo insuficiente para que el proyecto de cuentas para el próximo año prospere si a la ecuación no se suma Barcelona en Comú, el otro socio potencial que los socialistas tratan de atraer.

No obstante, los Comuns han expresado que aún están “lejos” de sellar un acuerdo con Collboni y han pedido más tiempo para seguir negociando en la comisión extraordinaria de Economía de este miércoles, paso previo a la votación definitiva en el pleno de este viernes. Ante la probabilidad de que el borrador sea desestimado, gana enteros que Collboni se someta a una cuestión de confianza, como la que activó en 2024 para que sus primeros presupuestos al frente del ayuntamiento entrasen en vigor.

Del mismo modo que los socialistas no han estirado la cuerda a riesgo de romperla, los Comuns han apretado al gobierno, sin llegar a ahogarlo. Han cuestionado las “prisas” de los socialistas de dar las conversaciones por cerradas y se han decantado por una reserva de voto en la comisión. De ese modo, no han abortado que la discusión para dar el visto bueno a las cuentas se eleve a pleno. Junts, PP y Vox se han pronunciado en contra, mientras que ERC ha concedido su apoyo al ejecutivo del PSC.

“Es necesario más tiempo para seguir negociando, concretar y aterrizar pero, tal como está la negociación, estamos lejos”, ha observado la concejal Gemma Tarafa (BComú). “¿Es más importante cerrar el proceso este viernes o darnos tiempo para seguir negociando? Es la última opción que tienen de aprobar unos presupuestos: de tres presupuestos, cero acuerdos”, ha enfatizado la dirigente de los Comuns, que ha exigido valentía a los socialistas para intervenir el mercado de la vivienda, combatir la masificación turística y atenuar el sinhogarismo en Barcelona.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha enfatizado que el PSC y los Comuns "no están tan lejos" de una entente en los puntos que Tarafa ha mencionado, pero ha cuestionado que se le pida más margen. "He estado a disposición de todos desde julio, desde entonces hablo de presupuestos, ahora piden tiempo y hacen propuestas a última hora", ha reprochado. "Hemos tenido suficiente tiempo y seguiremos teniendo tiempo", ha completado Valls, que ha remachado expresando que en el gobierno local serán "valientes y responsables también".

La líder de BComú, Janet Sanz, ya había reclamado esta mañana al ejecutivo municipal que pospusiera el debate presupuestario para seguir negociando. El gobierno socialista ha dejado claro a lo largo del día que no lo aplazará, aunque el número de votos que tenga en su haber antes de la votación se quede corto para refrendar las cuentas.

El último comodín

Frente a un posible veto de la mayoría del pleno a las cuentas, Collboni dispone del comodín de la cuestión de confianza. La ley de régimen electoral impone que un alcalde solo puede activarla en dos ocasiones por mandato y nunca en el último año previo a las elecciones. Teniendo en cuenta que ya acudió una vez a ese mecanismo y que los comicios serán en mayo de 2027, el socialista tiene ahora la última ocasión para usar el as que le queda en la manga.

Aunque pasando por el mal trago de una sesión que vuelva a evidenciar que carece de aliados suficientes, la cuestión de confianza garantiza a la postre a Collboni que el consistorio sí cuente con presupuestos el próximo año, a diferencia de este 2025, en que las cuentas están prorrogadas. En caso de que el alcalde pierda la cuestión, empieza una cuenta atrás de un mes para que la oposición presente un candidato alternativo a la Alcaldía y, en caso de no aparecer un sustituto con respaldo suficiente para relevar a Collboni, los presupuestos entrarán en vigor. Con la aritmética existente en el pleno municipal y los antagonismos entre las fuerzas de la oposición, se da por descontado que el alcalde no pondrá su cargo en riesgo y, por esa vía indirecta, conseguirá que las cuentas prosperen.