Barcelona opta por un espectáculo de luz para prescindir del pesebre en la plaza de Sant Jaume

Barcelona tendrá un ‘mapping’ de luces a lado y lado de la plaza Sant Jaume en vez de pesebre. El ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya han presentado la decoración navideña que vuelven a compartir por segundo año consecutivo, en que se prescinde de cualquier instalación que ocupe el centro de la plaza que reinterprete la tradición del belén u otro adorno que presida la explanada, como ocurrió el año pasado al colocarse una estrella luminosa, que no volverá a Sant Jaume esta vez porque "no ha habido tiempo" para recuperarla con los requisitos técnicos exigidos, ha explicado el concejal de Cultura, Xavier Marcé.

Esta vez la plaza se alumbrará en ocasión de la Navidad con un espectáculo de luces silencioso -no tendrá música para respetar el descanso de los vecinos- y se proyectará sobre las fachada del consistorio y del Palau de la Generalitat. Es obra del artista Xavi Bové y costará unos 250.000 euros, financiado a partes iguales por el ayuntamiento y el Govern.

Bajo el nombre de 'Simfonia d’estels', los focos de luz sobre ambos edificios recrearán 25 estrellas que se irán iluminando gradualmente, a modo de calendario de Adviento. El ayuntamiento y la Generalitat se iluminarán a partir del 22 de noviembre, coincidiendo con el encendido de las luces navideñas en toda Barcelona, con un acto de inauguración en paseo de Gràcia. El espectáculo de luces en la plaza de Sant Jaume se podrá contemplar hasta la noche de Reyes, con exhibiciones diarias a partir de las 18:30 horas, con horarios ampliados en fines de semana y vigilias de festivo.

Marcé ha defendido que se deje de montar un pretendido pesebre u otro tipo de decoración en el centro de la plaza. “Lo que planteamos es que la plaza de Sant Jaume forme parte de la iluminación de la ciudad y que se alumbre al mismo tiempo que el resto de la ciudad”, ha defendido el edil. Marcé ha subrayado que que los pesebres de corte clásico se volverán a montar en sendos patios interiores del Palau de la Generalitat y la sede del Ayuntamiento, que serán visitables durante las fiestas. "Tuvieron mucho éxito el año pasado", ha apreciado.