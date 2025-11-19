Barcelona compra un local en la plaza Pastrana para hacerla más cívica y reducir la sensación de inseguridad

El Ayuntamiento de Barcelona ha adquirido un local de unos 280 m² en el número 19 de la plaza Pastrana, en el barrio del Carmel, con el objetivo de reforzar la intervención municipal en este espacio. El equipamiento, que ya es de titularidad pública, será reformado a través de un proyecto del Pla de Barris del Carmel, con una inversión prevista de aproximadamente 720.000 euros.

La compra del local forma parte de la estrategia del Pla Integral de la Plaça Pastrana i entorns, una iniciativa municipal que, según ha informado el consistorio este miércoles en nota de prensa, busca transformar los usos de la zona y mejorar la convivencia vecinal. Así, su objetivo es atender a las personas vulnerables que acostumbran a estar en la plaza, mejorar la percepción ciudadana de este espacio público y prevenir el consumo de alcohol y drogas en la zona.

Para coordinar esta intervención se creará una secretaría técnica que operará durante cuatro años y que centralizará el seguimiento de todas las actuaciones, además de promover la colaboración entre los diferentes agentes implicados.

El nuevo espacio municipal acogerá precisamente esta secretaría técnica y servirá también como punto de encuentro entre servicios públicos y ciudadanía. Según el ayuntamiento, la instalación permitirá acercar los proyectos al vecindario y facilitar actividades vinculadas al bienestar comunitario. Además, se está valorando la posibilidad de ubicar en el local algún servicio específico de atención a la ciudadanía con alcance de distrito.

El consistorio considera la apertura del local una "decisión estratégica". El Pla Integral plantea la necesidad de generar actividad que atraiga perfiles diversos hacia la plaza, que pese a su centralidad en el Carmel se ha convertido en un espacio que muchos vecinos evitan por las dinámicas que allí se producen y que generan desconfianza. Uno de los objetivos iniciales es favorecer la circulación de personas mediante nuevas actividades, pero también mejorar la interconexión entre los agentes que actúan en la zona, diversificar los usos y fomentar la apropiación colectiva del espacio.

El abordaje del plan es integral y coordinado entre distintas áreas municipales para revertir las dinámicas que generan rechazo vecinal y recuperar la plaza como un espacio público de calidad, respetuoso con la diversidad y con una convivencia positiva.

En el proyecto participan más de una docena de servicios y organismos: Pla de Barris, servicios territoriales y de personas del distrito de Horta-Guinardó, los departamentos de Licencias e Inspección, la Guardia Urbana, los Mossos d’Esquadra, servicios de limpieza, Parcs i Jardins, Servicios Sociales, Gestión de Conflictos, Prevención y Convivencia, Detección e Intervención, Interculturalidad, el CAS Horta y la Agencia de Salud Pública de Barcelona.