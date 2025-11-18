Viladecans aprueba los presupuestos municipales para 2026 pese al rechazo de la oposición

El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) ha fijado para el próximo año unos presupuestos ordinarios de más de 95 millones (95.094.486 euros) destinados a los servicios que presta el consistorio, un 3,53% más que los de 2025; mientras que el presupuesto consolidado –la suma de las cifras municipales con las previstas por el grupo de empresas públicas y la Fundació Ciutat de Viladecans– ascenderá hasta cerca de 108 millones (107.929.774,21 euros).

La inversión municipal, destinada a proyectos de transformación, será de 5,2 millones de euros, que se añadirán a las obras que ejecutarán la empresa municipal Vimed y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El conjunto de actuaciones de inversión que se llevarán a cabo en Viladecans sumará 25,6 millones, destacando la construcción de la piscina descubierta de verano (4,53 millones de euros) y la reforma y ampliación del campo municipal de fútbol (4,29 millones de euros).

Las cuentas fueron aprobadas en un Pleno municipal extraordinario con los votos a favor del equipo de gobierno, es decir, de PSC (12) y Comuns (2), que suman mayoría absoluta. La oposición, formada por ERC (5), PP (3) y Vox (3), votó en contra. "Hemos votado en contra del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Viladecans para 2026 para que a pesar del relato del equipo de gobierno suene muy bien, después todo son incumplimientos", dice por su parte Bàrbara Lligades, portavoz local de los republicanos, principal grupo de la oposición. "Del presupuesto de 2025, en temas clave que siempre defienden, aún hay mucho dinero que no se ha ejecutado", añade.

Aumento de las cuentas

En un comunicado, el ayuntamiento defiende que los presupuestos viladecanenses para 2026 se centran "en la atención a las personas y la mejora de los servicios de proximidad", grandes retos a los que se dedicará el 60% de las cuentas, además de la seguridad y el cuidado del espacio público. Joana Sánchez, teniente de alcalde de Govern Intern i Gestió de Recursos Municipals, afirmó que las cuentas “dan respuesta directa a las prioridades ciudadanas; sitúan a las personas en el centro y apuestan por una ciudad cohesionada, sostenible y educadora".

Las cuentas de 2026 crecen en 3,2 millones respecto a las de 2025, un 3,53%. "Este incremento del presupuesto es posible gracias a la mejora de los ingresos que el consistorio obtendrá de otras administraciones a través de subvenciones y al desarrollo de la ciudad, que aportará nuevos recursos", dice el ayuntamiento. Este aumento de ingresos es, según Joana Sánchez, “muy destacable, ya que se ha logrado sin subir la presión fiscal”. Joana Sánchez explica que los ingresos por impuestos representan un 45% del total de los ingresos municipales: “De cada 100 euros que obtenemos de ingresos, 45 provienen de impuestos, 37 de transferencias de otras administraciones y 15 de tasas e ingresos por prestaciones de servicios, representando el endeudamiento únicamente el 2%”.

En 2026 se congelarán todos los tributos municipales, con la única excepción de la actualización del IPC de la tasa de cementerios, tal como establece el contrato de concesión actual. Además, se simplificarán las tasas y se mejorarán las bonificaciones al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para facilitar el acceso a las familias numerosas y a las personas que apuestan por las energías renovables. Se creará también una nueva bonificación para universitarios y se llevarán a cabo revisiones técnicas de impuestos y tasas con el fin de agilizar y hacer más accesibles los trámites.