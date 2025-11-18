El Vallès Oriental reivindica un turismo de ritmo pausado en un encuentro que reúne a 60 empresas

Frente a la presión del turismo de cifras, el Vallès Oriental ha optado por la gestión. Este lunes 17 de noviembre, la comarca ha celebrado un encuentro profesional en el Campus Belloch–Châteauform que ha reunido a 60 empresas y entidades para debatir y consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad y la pausa. El objetivo, explícito en el lema de la jornada organizada por el Consell Comarcal, ha sido fomentar el "Turismo que conecta personas".

La convocatoria ha sido un ejercicio de articulación entre los sectores público y privado. La mesa de trabajo ha servido para definir un marco de cooperación que busca alinear la oferta turística con el carácter del territorio.

El conseller de Turisme, Àlex Valiente, ha abierto la sesión marcando las líneas estratégicas que han de guiar la acción comarcal: sostenibilidad, calidad y alianzas. Valiente ha insistido en la necesidad de generar un entorno de colaboración estable que garantice un modelo turístico coherente con los valores del Vallès.

En el acto de clausura, el presidente del Consell Comarcal, Emilio Cordero, ha detallado el perfil que defiende la institución, sintetizado en el concepto de 'slow tourism': "Hemos apostado por un modelo basado en la sostenibilidad —con el sello Biosphere como referencia—, en los puntos de información turística y en una propuesta que invita a descubrir el Vallès Oriental a un ritmo pausado", ha afirmado Cordero.

El presidente ha señalado que el enfoque en la pausa y el bienestar ha sido la vía para revalorizar el paisaje y la oferta cultural, posicionándolo como el elemento diferencial de la comarca.

Encuentro en el Vallès Oriental / Turisme Vallès

Intercambio profesional

La jornada, más allá de las ponencias, se ha centrado en el intercambio profesional. Tras dinámicas introductorias de Biterna y Humanside, se ha desarrollado un 'networking' de encuentros rápidos. El formato ha permitido a los asistentes intercambiar contactos, presentar proyectos y explorar líneas de colaboración de forma directa.

La convocatoria ha atraído a representantes de alojamiento, restauración, oficinas de turismo, bibliotecas, comercio y varios ayuntamientos. Los consistorios, en particular, han trabajado en una mesa específica para identificar demandas compartidas y generar propuestas concretas para mejorar la planificación turística municipal.

El cierre de la sesión ha incluido una visita guiada a las instalaciones del Campus Belloch. La jornada ha revalidado el compromiso del Vallès Oriental con un modelo de turismo gestionado y centrado en la calidad de la experiencia.