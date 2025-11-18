Equipamiento
La UFEC y el Club Patí Català de Vela gestionarán el Centre de Mar de Gavà
La adjudicación contempla que la concesionaria asuma todos los gastos de rehabilitación y construcción de los espacios así como su gestión y desarrollo de las actividades
CONTEXTO | El Centre de Mar de Gavà abrirá sus puertas en otoño de 2025
El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) ha adjudicado a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) y al Club Patí Català de Vela de Barcelona la gestión del Centre de Mar, un nuevo equipamiento que promocionará los deportes náuticos en la ciudad y en el conjunto del territorio. Así se ha decidido en Junta de Gobierno Local, después de que el proceso para ponerlo en marcha fuese aprobado en el Pleno municipal.
Ambas entidades han formado una Unión Temporal de Empresas (UTE), propuesta avalada técnicamente y por los servicios jurídicos municipales que da plenas garantías para conseguir los objetivos y asegura la viabilidad del proyecto. "Se refuerza así la vocación de Gavà como ciudad deportiva y abierta al mar, poniendo los deportes y las actividades náuticas al alcancede toda la ciudadanía y fomentando su práctica como herramienta de cohesión social, educación y bienestar", defiende el consistorio en un comunicado.
La UFEC tiene "una larga trayectoria y experiencia en la gestión de instalaciones y servicios deportivos". Actualmente, gestiona hasta ocho concesiones municipales en el conjunto de Catalunya. Por su parte, el Club Patí Català de Vela, fundado en 2015, es un "referente de la náutica popular y formativa", y dio un paso de gigante a raíz de su participación en la Copa América de 2024. El Centre de Mar de Gavà se situará en el espacio de equipamiento municipal de la calle Tellinaires, 55-57, sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados. En concreto, ocupará la zona exterior de las instalaciones municipales del Centre Cívic de Gavà Mar y se extenderá hasta la franja marítimo-terrestre de la playa.
La adjudicación contempla que la concesionaria asuma todos los gastos de rehabilitación y construcción de los espacios así como su gestión y desarrollo de las actividades. Así, el ayuntamiento asevera que el equipamiento tendrá distintas modalidades de precios y abonos asequibles. Los detalles y el calendario de puesta en funcionamiento acabarán de establecerse ahora, una vez ya se ha aprobado la adjudicación. El Centre de Mar combinará además usos deportivos, sociales y de restauración.
El concesionario asume también la construcción de un nuevo espacio deportivo y lúdico en la parcela contigua al Centre Cívic. A este espacio se trasladará y renovará la actual pista del barrio y se hará una zona de juegos infantiles. Se acondicionará el solar, se reparará la valla, se crearán accesos y se instalará alumbrado. El nuevo Centre de Mar "convivirá", de este modo, "con el Centre Cívic de Gavà Mar". El espacio que actualmente ocupa la pista deportiva se destinará a zona de varada seca, que albergará las embarcaciones y tendrá una salida a mar. En la planta baja del Centre Cívic se ubicarán los vestuarios, que serán compartidos puntualmente por las personas que participen en las actividades programadas por el Ayuntamiento.
