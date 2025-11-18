El Trafalgar Pizza Club de Barcelona triunfa con el Mejor Pizzaiolo DOC de España y un segundo puesto mundial

Se enfrentó a más de 500 pizzaiolos de decenas de países con las manos literalmente en la masa y el talento suficiente para despuntar por partida doble. El italiano Andrea Lecca, afincado en Barcelona y al timón de la cocina de Trafalgar Pizza Club, en la Dreta de l'Eixample, se ha impuesto como mejor Pizzaiolo DOC de España y subcampeón internacional en la categoría Pizza Contemporánea 2025, tras competir en el Campionato Mondiale Pizza DOC celebrado en Paestrum (Salerno).

Los artesanos en elaboración de pizza DOC (marca de certificación de calidad profesional) se enfrentaron del 11 al 13 de noviembre, exhibiendo técnica, creatividad, calidad en el producto y maestría en la ejecución. Lecca lleva años de "dedicación, estudio y pasión por la pizza", confiesa el pizzaiolo, que parte de la tradición italiana para ofrecer una versión más contemporánea en el local del número 19 de la calle de Trafalgar, en pleno centro de la capital catalana. Allí abandera la carta desde su apertura, en 2019.

Muy pronto en la carta

El establecimiento forma parte del grupo de restauración BNGrup, con 14 negocios. En este local, que combina espacios de pizzeria, coctelería y club, despachan una quincena de pizzas, caracterizadas por su masa esponjosa, que van de los 11 a los 18 euros.

El fundador del grupo, Adrià Bonell, manifiesta que su clave es ofrecer calidad sumando tradición e innovación técnica. En concreto, destaca que Lecca no solo ha vuelto a lograr el título nacional que ya se llevó en 2023, sino que despunta por su enfoque creativo a nivel internacional. La categoría en la que obtuvo el segundo puesto fue Pizza Contemporánea, la más competida y prestigiosa del certamen. No obstante, el pizzaiolo no revela todavía su receta porque la desarrollarán para introducirla próximamente en las cartas del local del centro de Barcelona y también en la pizzeria Trafalgar del Mar) que tiene el grupo en Badalona, donde Lecca también es chef ejecutivo. Solo avanzan que su ingrediente protagonista es la cecina de wagyu, con otras sorpresas.