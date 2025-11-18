Concurso internacional
El Trafalgar Pizza Club de Barcelona triunfa con el Mejor Pizzaiolo DOC de España y un segundo puesto mundial
El italiano Andrea Lecca, afincado en Barcelona, compitió con más de 500 participantes en el campeonato Pizza Mondiale DOC y quedó subcampeón en la categoría Contemporánea
¿Por qué Barcelona es una de las capitales mundiales de la pizza?
Se enfrentó a más de 500 pizzaiolos de decenas de países con las manos literalmente en la masa y el talento suficiente para despuntar por partida doble. El italiano Andrea Lecca, afincado en Barcelona y al timón de la cocina de Trafalgar Pizza Club, en la Dreta de l'Eixample, se ha impuesto como mejor Pizzaiolo DOC de España y subcampeón internacional en la categoría Pizza Contemporánea 2025, tras competir en el Campionato Mondiale Pizza DOC celebrado en Paestrum (Salerno).
Los artesanos en elaboración de pizza DOC (marca de certificación de calidad profesional) se enfrentaron del 11 al 13 de noviembre, exhibiendo técnica, creatividad, calidad en el producto y maestría en la ejecución. Lecca lleva años de "dedicación, estudio y pasión por la pizza", confiesa el pizzaiolo, que parte de la tradición italiana para ofrecer una versión más contemporánea en el local del número 19 de la calle de Trafalgar, en pleno centro de la capital catalana. Allí abandera la carta desde su apertura, en 2019.
Muy pronto en la carta
El establecimiento forma parte del grupo de restauración BNGrup, con 14 negocios. En este local, que combina espacios de pizzeria, coctelería y club, despachan una quincena de pizzas, caracterizadas por su masa esponjosa, que van de los 11 a los 18 euros.
El fundador del grupo, Adrià Bonell, manifiesta que su clave es ofrecer calidad sumando tradición e innovación técnica. En concreto, destaca que Lecca no solo ha vuelto a lograr el título nacional que ya se llevó en 2023, sino que despunta por su enfoque creativo a nivel internacional. La categoría en la que obtuvo el segundo puesto fue Pizza Contemporánea, la más competida y prestigiosa del certamen. No obstante, el pizzaiolo no revela todavía su receta porque la desarrollarán para introducirla próximamente en las cartas del local del centro de Barcelona y también en la pizzeria Trafalgar del Mar) que tiene el grupo en Badalona, donde Lecca también es chef ejecutivo. Solo avanzan que su ingrediente protagonista es la cecina de wagyu, con otras sorpresas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
- Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución
- La fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas: sin móviles y con acceso al reservado solo para chicas
- Barcelona expropia una finca en Gràcia para abrir una zona verde y construir vivienda pública
- Vandalismo, peleas y drogas en dos bloques de L'Hospitalet apremian a trasladar a una guardería municipal
- Barcelona inaugura una exposición de trenes históricos para celebrar el centenario del metro
- Cursa de les Dones 2025: calles cortadas, cambios en las rutas de buses y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo
- Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: 'Será más espectacular