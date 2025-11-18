Sant Boi condena "con máxima firmeza" el asesinato de una mujer con familia en la ciudad

La alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Lluïsa Moret, condenó "con máxima firmeza" el feminicidio de una mujer con vínculos familiares en la ciudad, que murió el pasado 12 de noviembre, y remarcó la necesidad de erradicar la violencia que asesina a las mujeres por el mero hecho de serlo.

Lo dijo durante una concentración ante el Ayuntamiento de Sant Boi la tarde de este lunes, que reunió a más de un centenar de personas, entre las cuales la consellera de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, y la presidenta del Institut Català de les Dones, Sònia Guerra, informa el consistorio en un comunicado. Moret reclamó una respuesta "firme y continuada en el tiempo" para eliminar de la sociedad la que ve como la expresión más dramática de la discriminación de género, y para construir ciudades libres de violencias, en sus palabras.

Durante el acto se guardó un minuto de silencio y los representantes de las formaciones políticas con presencia en el consistorio, a excepción de Vox, leyeron una declaración institucional de rechazo, mientras algunos de los familiares de la víctima tomaron la palabra. La concentración se celebró justo después de una sesión extraordinaria del Pleno municipal, en la que se aprobó y se leyó también la declaración institucional y se decretaron tres días de luto oficial en la ciudad.

Los hechos ocurrieron el 18 de octubre en Barcelona; a consecuencias de las lesiones sufridas, la mujer perdió la vida el 12 de noviembre. Aunque la agresión se produjo fuera de Sant Boi y la víctima no residía en ese momento en el municipio, la presencia y vinculación de su familia con la ciudad "hacen sentir este crimen como propio", según el consistorio.