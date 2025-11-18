Apuesta municipal
Sabadell instalará ocho cámaras de vigilancia en las estaciones de Renfe y FGC
Sabadell afianza su apuesta por la videovigilancia con el apoyo de Interior
El Ayuntamiento de Sabadell instalará ocho dispositivos de videovigilancia en áreas de gran tránsito. La actuación se desplegará en los entornos de las estaciones de RENFE Centre y Sud, así como en la estación de FGC Parc del Nord, consideradas zonas especialmente sensibles por la elevada movilidad diaria de usuarios.
La medida también alcanzará los accesos de entrada y salida de la ciudad, concretamente en la zona de Castellarnau, un punto que concentra un flujo constante de vehículos y peatones. El consistorio subraya que el objetivo es mejorar el control y reforzar la sensación de seguridad en uno de los principales portales de acceso al municipio.
Paralelamente, el Ayuntamiento prevé ampliar la red de cámaras en otros tramos urbanos. Ronda Collsalarca y el Eix Macià, actualmente en proceso de mejora urbanística, incorporarán nuevos dispositivos aprovechando las actuaciones previstas en ambos espacios.
El Ayuntamiento ya avanzó en la aprobación de los presupuestos municipales de 2026 que gran parte iría destinada al aumento de las cámaras de videovigilancia.
