Barcelona premia a los cinco mejores restaurantes de la ciudad de este 2025

Los Premios Barcelona Restauració 2025 han reconocido al restaurante Bellafila, La Esquinica, el Restaurant Xavier Pellicer, Flash Flash y El Racó del Mercat de Provençals. Además, han otorgado un premio honorífico especial al histórico Los Caracoles, que celebra 190 años en Ciutat Vella, y han distinguido también la trayectoria de Moncho Neira, fundador del conocido restaurante Botafumeiro y fallecido el pasado mes de octubre.

En esta edición, Bellafila ha sido premiado por su calidad gastronómica; La Esquinica, por su integración en el barrio; el Restaurant Xavier Pellicer, por su sostenibilidad; Flash Flash, por su servicio de sala; y El Racó del Mercat de Provençals, por su labor en la restauración de los mercados de Barcelona.

RESTAURANTE XAVIER PELLICER / (a)Alicia / Bcn

TORTILLAS FLASH FLASH DE TRUFA Y QUESO / Bcn

La ceremonia de entrega de los premios, celebrada este lunes, ha estado presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado de la teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Trabajo, Raquel Gil.

Durante la ceremonia, Collboni ha subrayado que los bares y restaurantes son “una parte muy importante de la identidad de la ciudad”, que debe cuidarse y ponerse en valor. Así mismo, ha reivindicado a Barcelona como “una capital gastronómica, de las mejores del mundo”, gracias tanto a la alta gastronomía como a los restaurantes de proximidad y a la red de mercados municipales.

Moncho Neira, fundador del restaurante Botafumeiro, de Barcelona. / .

El alcalde también ha querido reconocer la figura del propietario y fundador del Cangrejo Loco, Alfons Herrero, así como la del fundador del Botafumeiro, Moncho Neira. “Como toda obra y creación humana, detrás de los restaurantes también hay personas, creadores, almas, impulsores y emprendedores, personas que se convierten en protagonistas de la ciudad”, ha subrayado Collboni.