Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios Barcelona Restauració

Barcelona premia a los cinco mejores restaurantes de la ciudad de este 2025

Los mejores restaurantes para 'descubrir' la cocina catalana

Los mejores restaurantes del Gòtic de Barcelona

El bar La Esquinica, uno de los establecimientos premiados.

El bar La Esquinica, uno de los establecimientos premiados. / ZOWY VOETEN / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Premios Barcelona Restauració 2025 han reconocido al restaurante Bellafila, La Esquinica, el Restaurant Xavier Pellicer, Flash Flash y El Racó del Mercat de Provençals. Además, han otorgado un premio honorífico especial al histórico Los Caracoles, que celebra 190 años en Ciutat Vella, y han distinguido también la trayectoria de Moncho Neira, fundador del conocido restaurante Botafumeiro y fallecido el pasado mes de octubre.

En esta edición, Bellafila ha sido premiado por su calidad gastronómica; La Esquinica, por su integración en el barrio; el Restaurant Xavier Pellicer, por su sostenibilidad; Flash Flash, por su servicio de sala; y El Racó del Mercat de Provençals, por su labor en la restauración de los mercados de Barcelona.

tema barcelona restaurantes con huerto directo RESTAURANTE XAVIER PELLICER

RESTAURANTE XAVIER PELLICER / (a)Alicia / Bcn

ONBARCELONA TEMA TORTILLAS FLASH FLASH DE TRUFA Y QUESO

TORTILLAS FLASH FLASH DE TRUFA Y QUESO / Bcn

La ceremonia de entrega de los premios, celebrada este lunes, ha estado presidida por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, acompañado de la teniente de alcaldía de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Trabajo, Raquel Gil.

Durante la ceremonia, Collboni ha subrayado que los bares y restaurantes son “una parte muy importante de la identidad de la ciudad”, que debe cuidarse y ponerse en valor. Así mismo, ha reivindicado a Barcelona como “una capital gastronómica, de las mejores del mundo”, gracias tanto a la alta gastronomía como a los restaurantes de proximidad y a la red de mercados municipales.

Moncho Neira, fundador del restaurante Botafumeiro, de Barcelona.

Moncho Neira, fundador del restaurante Botafumeiro, de Barcelona. / .

El alcalde también ha querido reconocer la figura del propietario y fundador del Cangrejo Loco, Alfons Herrero, así como la del fundador del Botafumeiro, Moncho Neira. “Como toda obra y creación humana, detrás de los restaurantes también hay personas, creadores, almas, impulsores y emprendedores, personas que se convierten en protagonistas de la ciudad”, ha subrayado Collboni.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 55.000 hogares de L'Hospitalet de Llobregat empezarán a pagar el Tributo Metropolitano en 2026
  2. Una fuga de gas en Barcelona obliga a cerrar locales y a confinar vecinos por precaución
  3. La fiesta de Lamine Yamal en Luz de Gas: sin móviles y con acceso al reservado solo para chicas
  4. Barcelona expropia una finca en Gràcia para abrir una zona verde y construir vivienda pública
  5. Vandalismo, peleas y drogas en dos bloques de L'Hospitalet apremian a trasladar a una guardería municipal
  6. Barcelona inaugura una exposición de trenes históricos para celebrar el centenario del metro
  7. Cursa de les Dones 2025: calles cortadas, cambios en las rutas de buses y todas las afectaciones al tráfico en Barcelona este domingo
  8. Badalona volverá a disputarle a Vigo la Navidad más grandilocuente de España: 'Será más espectacular

Campaña turística de invierno y Navidad de Turismo de Barcelona

Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas

Los Mossos investigan si el incendio de unas barracas en Barcelona ha sido provocado: qué se sabe de las causas

Directo | Dos heridos al arder seis barracas en un asentamiento de Bac de Roda en Barcelona

Directo | Dos heridos al arder seis barracas en un asentamiento de Bac de Roda en Barcelona

La Policía requisa 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en la estación del Nord de Barcelona

La Policía requisa 1.324 cajetillas de tabaco de contrabando en la estación del Nord de Barcelona

Incendio en un asentamiento de barracas en la calle de Bac de Roda de Barcelona

Martorell multará con hasta 750 euros el llenado de garrafas con agua de fuentes públicas

Martorell multará con hasta 750 euros el llenado de garrafas con agua de fuentes públicas

Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya

Lengua de frío ártico: aviso en Barcelona y resto de Catalunya

Los Mossos detienen a la propietaria de una joyería del Eixample por comprar y vender joyas robadas

Los Mossos detienen a la propietaria de una joyería del Eixample por comprar y vender joyas robadas