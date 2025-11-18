Parets firma un acuerdo con la multinacional austríaca Ringana para impulsar la ocupación local

El Ayuntamiento de Parets del Vallès y la empresa RINGANA Logistics Spain, SL han firmado un acuerdo de colaboración para fomentar la ocupación entre los vecinos del municipio coincidiendo con la instalación del nuevo centro logístico de la compañía austríaca en la localidad.

El convenio, rubricado el pasado 13 de noviembre por el alcalde de Parets, Francesc Juzgado, la vicealcaldesa y responsable de Promoción Económica y Ocupación, Casandra Garcia, y varios representantes de la multinacional —entre ells su director de Operaciones de Almacén en España, Antonio Domínguez—, establece un marco de cooperación en materia de selección de personal.

RINGANA, especializada en la producción y distribución de cosmética natural y complementos alimentarios, ha trasladado a Parets uno de sus centros logísticos, hasta ahora ubicado en Girona. La empresa se compromete a publicar todas sus ofertas laborales a través del Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP), con el objetivo de facilitar el acceso a los aspirantes del municipio. Además, la firma ha manifestado su voluntad de integrar­se en el entorno económico y social, priorizando la contratación de proveedores y servicios locales y participando en iniciativas municipales como ferias de ocupación, jornadas o encuentros empresariales.

Por su parte, el Ayuntamiento difundirá las ofertas de la compañía mediante el SLOP y dará apoyo técnico en la búsqueda de perfiles adecuados, garantizando procesos de selección transparentes y equitativos.

El alcalde, Francesc Juzgado, destacó que el acuerdo refleja “la buena sintonía entre el Ayuntamiento y el tejido industrial del municipio”, y subrayó que la llegada de RINGANA permitirá reforzar las oportunidades laborables para los vecinos. La vicealcaldesa, Casandra Garcia, agradeció la voluntad de la empresa de “arraigar en Parets” y remarcó la importancia de seguir trabajando junto al tejido empresarial para mantener el paro en niveles bajos dentro de la comarca.

Desde RINGANA, Antonio Domínguez señaló que la apertura del centro logístico supone “un paso muy importante en el mercado español, tras un crecimiento exponencial en los últimos siete años”, y expresó su intención de que el entorno de Parets forme parte de esta nueva etapa.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables otros cuatro, y no implica cap compromís econòmic per part del consistori. El acuerdo busca reforzar la ocupació local i contribuir al desenvolupament econòmic de Parets del Vallès.