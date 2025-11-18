Las históricas Parlon y de Madre arropan a Mireia González en su puesta de largo como alcaldesa: "Quiero a Santa Coloma"

Ha llegado el momento de Mireia González en Santa Coloma de Gramenet. A un año y medio de las próximas elecciones municipales, cuando el tablero político de la ciudad ya se mueve en clave electoral, la todavía novel alcaldesa ha escenificado este 18 de noviembre una puesta de largo de su proyecto de ciudad arropada por altos cargos del Govern de la Generalitat y del PSC. Entre las personalidades han destacado las históricas exalcaldesas Núria Parlon, ahora 'consellera' de Interior de la Generalitat, y Manuela de Madre, quien lideró la primera alcaldía socialista de la ciudad en 1991 y que no se deja ver habitualmente en actos públicos. La foto del trío de las mujeres alcaldesas de Santa Coloma marca el inicio del camino preelectoral que González recorrerá los próximos 18 meses.

Tampoco buena parte del municipalismo socialista, desde el vicepresidente ejecutivo del AMB Antonio Balmón o la alcaldesa Filo Cañete, pasando por los secretarios Xavier Amor, Tomás Carrión o Raúl Moreno, ha querido perderse la conferencia de ciudad de González en el colomense Auditori Can Roig i Torres, donde la edil ha puesto las bases de la Santa Coloma por la que trabaja.

La vivienda y la educación han ocupado un papel preponderante en el discurso de la alcaldesa. Ambas áreas, de hecho, aparecen casi una quincena de ocasiones en el texto que González ha expuesto. La primera es el gran reto que afronta el área de Barcelona y Catalunya: "Queremos una ciudad donde todo el mundo pueda quedarse a vivir", ha afirmado González. Santa Coloma tiene hoy en construcción 541 viviendas, la mitad de ellas dotacionales. El desafío se augura mayúsculo porque, ha explicado la alcaldesa, Santa Coloma es actualmente "la tercera ciudad de España que más contactos recibe por cada anuncio de alquiler sostenible", producto del éxodo forzado de barceloneses y de alquileres más económicos que en otros grandes municipios.

También la educación, campo de especialización de González, ha protagonizado su alegato. "En tiempos de desigualdades crecientes, educar es el acto más transformador que puede realizar una ciudad", ha declarado la regidora. El consistorio que encabeza tiene la determinación de "reducir a 0 el abandono escolar prematuro". Una estrategia que, ha ejemplificado González, da resultados como que la ciudad tenga "un 50% más de estudiantes de formación profesional en grado superior que hace diez cursos".

Antonio Balmón, Filo Cañete y Raúl Moreno, entre los asistentes de la conferencia de la alcaldesa González en Santa Coloma. / Manu Mitru

Santa Coloma, ciudad "referente"

La edil ha entrelazado sus experiencias personales con sus ejes políticos para ilustrar su implicación con Santa Coloma. "Quiero profundamente a nuestra ciudad: trabajar por ella es un homenaje a la niña que fui", ha apuntalado González, que ha asegurado haber atestiguado las transformaciones de Santa Coloma a medida que ha crecido en el municipio. "Recuerdo el ruido de las calles y cómo jugábamos en los parques con esa sensación de comunidad tan de Santa Coloma", ha rubricado González.

La alcaldesa González ha evocado símbolos por los que ya se significó Parlon para construir su narrativa sobre la ciudad. Uno de ellos es el río Besòs, emblema de la resiliencia colomense y con un 'BesArt' que aspira a convertirse en "el museo de arte urbano más importante de Europa". Y otro es La Ciba, el centro feminista de la ciudad que se ha convertido en "referente de las políticas de igualdad", ha esgrimido la edil.

La alcaldesa González expone su proyecto de ciudad en el Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma. / Manu Mitru

Otro de los términos que más han aparecido en el 'speech' de González es "referente". En políticas de igualdad, en gastronomía y, por supuesto, en políticas de seguridad, el ámbito en el que más puso el foco Parlon en su última etapa en la alcaldía. "Santa Coloma es referente estatal en actuaciones contra las ocupaciones ilegales", ha estimado González, quien ha puesto en valor la veintena de cámaras de videovigilancia que, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, vigilan la seguridad desde la pasada Fiesta Mayor en puntos neurálgicos de los barrios del Centro y Fondo.