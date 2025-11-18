Local emblemático
El histórico Gran Café del Gòtic se transforma en un pub irlandés para turistas en Barcelona
Adiós a la mítica Ferretería Llanza de Barcelona: su dueño se jubila a los 92 años
El Amaya, icónico restaurante de La Rambla: "No queremos cerrar, pero nos están ahogando"
El local que albergó el Gran Café, situado en el número 9 de la calle Avinyó de Barcelona, reabrirá próximamente reconvertido en un pub irlandés dirigido principalmente a turistas. En los últimos días, en su fachada ya luce un cartel que anuncia: “Next opening. Temple Bar Irish Pub”. El Gran Café fue un restaurante que abrió en el 1970 en la antigua sede de la tienda de máquinas de coser Wertheim, abierta en el 1897.
Los propietarios del nuevo establecimiento ya cuentan con otro pub irlandés, también llamado Temple Bar, situado a escasos minutos a pie, en la calle Ferran, junto a La Rambla. Ambos locales se encuentran en pleno epicentro turístico de la capital catalana, una zona que en los últimos años ha visto cómo el comercio local y de proximidad ha sido reemplazado de manera progresiva por negocios enfocados al turismo o por grandes cadenas comerciales.
El Temple Bar de la Rambla es conocido por ser frecuentado especialmente por turistas, estudiantes de Erasmus y 'expats'. Su principal atractivo es la cerveza, aunque también se caracteriza por la retransmisión de partidos de fútbol, rugby y baloncesto, de modo que se trata de un punto de encuentro para quienes buscan ocio y bebida en el centro de Barcelona.
El nuevo pub ocupará un edificio histórico que durante años permaneció cerrado y en un notable estado de deterioro. La fachada del antiguo Gran Café del Gòtic se distingue por su gran estructura de madera que abarca toda la planta baja. El establecimiento está incluido en el Catálogo de protección arquitectónica, histórica y paisajística de los establecimientos emblemáticos del Ayuntamiento de Barcelona, concretamente en la categoría E2, destinada a edificios de interés.
Según la normativa, cualquier intervención que se haga en el inmueble debe conservar, poner en valor y recuperar los elementos de interés señalados en la catalogación, garantizando así que no se pierdan los detalles que justifican su protección.
