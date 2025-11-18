Última hora de las explosiones e incendio en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona, en directo

Vídeo

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona Daniel Sirera ha denunciado en X: "Llevo meses exigiendo el desalojo del asentamiento de barracas en el puente de Bac de Roda esquina calle Huelva. Esta noche se ha producido un grave incendio, espero que sin víctimas. ¿Hasta cuándo tanta dejadez? ¿Cuántos avisos más hacen falta? Basta ya de la desidia del PSC".