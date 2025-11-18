Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora de las explosiones e incendio en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona, en directo

Incendio en un asentamiento de barracas en Bac de Roda, en Barcelona

Incendio en un asentamiento de barracas en Bac de Roda, en Barcelona

Rosa Mari Sanz

Rosa Mari Sanz

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la explosión e incendio en la zona de Bac de Roda de Barcelona

TEMAS

