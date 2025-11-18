En Directo
Directo
Última hora de las explosiones e incendio en un asentamiento de barracas de Bac de Roda en Barcelona, en directo
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la explosión e incendio en la zona de Bac de Roda de Barcelona
Cortes de tráfico
Mientras se llevan a cabo las labores de extinción, la Guardia Urbana ha cortado el tráfico del puente de Calatrava y la calle de Espronceda.
10 dotaciones
Son 10 las dotaciones de Bombers de Barceloina que trabajan en el fuego, muy cerca de las obras de la estación de La Sagrera.
Los bomberos siguen trabajando
A estas alturas, los Bombers de Barcelona siguen trabajando en el fuego. Las llamas queman con mucha virulencia el asentamiento.
Desvío de autobuses
El incendio está ocasionando desvío de tráfico.
Vídeo
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona Daniel Sirera ha denunciado en X: "Llevo meses exigiendo el desalojo del asentamiento de barracas en el puente de Bac de Roda esquina calle Huelva. Esta noche se ha producido un grave incendio, espero que sin víctimas. ¿Hasta cuándo tanta dejadez? ¿Cuántos avisos más hacen falta? Basta ya de la desidia del PSC".
Imágenes del siniestro
Por el momento no ha trascendido el alcance del siniestro, pero ya circulan imágenes en las redes. Como esta:
Espectacular incendio
Un espectacular incendio ha sroprendido a vecinos de la zona de Bac de Roda, enel distrito de Sant Martí de Barcelona, en la zona de un asentamiento de personas sintecho. El fuego ha ido acompañado, como relatan testigos, de fuertes explosiones.
