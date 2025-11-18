Cornellà incorpora un asistente virtual de inteligencia artificial en el servicio de atención ciudadana

El Ayuntamiento de Cornellà (Baix Llobregat) ha optimizado y reforzado el servicio de la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) con la incorporación de LIAM®, un "innovador asistente virtual de inteligencia artificial que ofrece respuestas inmediatas, ágiles y accesibles las 24 horas del día". En un comunicado, el consistorio señala que este ciberagente permite ampliar la atención de la OAC 360º, un servicio de asistencia vía electrónica o telefónica para realizar trámites administrativos municipales.

La OAC 360º, en su horario habitual de funcionamiento (de lunes a viernes de 8 a 20 h), seguirá siendo atendida por personas de la forma habitual, pero LIAM® "siempre estará operativo y disponible fuera de horario los 365 días del año".

Se trata de una de las mejoras más destacadas para ampliar los canales de asistencia y facilitar las gestiones municipales 'online' para la ciudadanía. Cornellà ha sido una de las primeras poblaciones de Catalunya en implantar este ciberagente, activo desde el pasado mes de junio, a través de WhatsApp (+34 623 13 43 67) y que puede enviar tanto mensajes escritos, como de audio, como imágenes o emoticonos.

"LIAM no es un simple chatbot con respuestas predeterminadas: es una herramienta desarrollada con tecnología de OpenAI (Inteligencia Artificial), entrenada por expertos humanos y con un alto grado de empatía para acompañar a la ciudadanía en la resolución de los trámites. Piensa y se adapta a cada consulta, con respuestas fiables, seguras y basadas en criterios éticos", explica el ayuntamiento.

En sólo cuatro meses de funcionamiento, el ayuntamiento señala que ya ha gestionado más de 550 consultas, obteniendo una valoración media de 4,88 sobre 5 por parte de las personas usuarias. Por lo que se refiere a los temas más consultados, destacan los relacionados con volantes, certificados y los de ámbito de tráfico y de movilidad. En menor volumen, los procesos selectivos o bonificaciones y exenciones fiscales.