El PSC y ERC pactan reformar 13 instalaciones deportivas de Barcelona con 10 millones de euros

El gobierno del PSC y el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona han acordado remodelar 13 instalaciones deportivas invirtiendo 10 millones de euros entre 2025 y 2026. La cuantía ya era conocida, apalabrada hace un año a raíz del incidente en el derbi Europa-Sant Andreu en que se produjo una avalancha de aficionados al hundirse una valla en el estadio municipal Nou Sardenya. Ahora se concreta el destino del dinero, al margen de la partida de 21 millones que socialistas y republicanos ya comprometieron destinar a deportes en 2026.

El pacto incluye tres millones de euros para que el pabellón 2 de Fira de Barcelona en el recinto de Montjuïc se convierta en el nuevo polideportivo municipal del Poble-sec, que se calcula que se inaugure en 2027. A su vez, el plan contempla obras para renovar el césped, la iluminación y los vestuarios de otros equipamientos municipales.

El acuerdo llega en una semana decisiva para que el ejecutivo del alcalde Jaume Collboni cuente con presupuestos para 2026, para lo que busca sumar a Barcelona en Comú a la entente que ya ha alcanzado con los republicanos. El concejal de Deportes, David Escudé, ha lanzado un llamamiento explícito a los Comuns para que respalde las cuentas del gobierno local. "Significa una mejora más que evidente y objetiva de los equipamientos e instalaciones deportivas y la salud de los barceloneses", ha recalcado.

"Haría un gran favor a la salud y para tener una ciudad más saludable", ha proseguido el socialista, que se ha declarado "optimista" de que fructifique un pacto para que el PSC sí logre esta vez aprobar el proyecto de presupuestos, a diferencia de lo que ha ocurrido en 2025. En caso contrario, Escudé se ha comprometido a hacer lo posible para que las inversiones para remodelar las instalaciones tiren adelante, tramitando modificaciones presupuestarias en ese supuesto.

El concejal Jordi Castellana (ERC) ha indicado que el gasto de los 10 millones previstos se concentra en recintos obsoletos y que, en muchos casos, "están en condiciones inadecuadas para la práctica deportiva". "Tuvimos un gran impulso en equipamientos en torno a los Juegos Olímpicos y muchas instalaciones se han envejecido por falta de inversión", ha observado.

Dentro de este mandato

Con el paquete comprometido entre los socialistas y los republicanos, se dedicarán tres millones para las primeras labores de adecuación y reforma del pabellón 2 de la Fira para que pase a ser el centro deportivo municipal del Poble-sec. Escudé ha augurado que estará acabado "dentro de este mandato", que concluye en junio de 2027. El actual recinto ferial pasará a disponer de dos pistas polideportivas, equipadas con gradas.

Además, en el acuerdo figura sufragar 1,8 millones para rehabilitar y ampliar los vestuarios del campo de fútbol del centro deportivo municipal Guinardó. Aparte se desembolsarán 1,7 millones para sustituir el césped en el campo de fútbol de La Teixonera y el campo de rugby de La Foixarda, dos equipamientos que han arrastrado quejas por deficiencias y robos de cable.

"Son inversiones muy lógicas y muy necesarias, es casi una obligación ponerlos al día", ha reconocido Escudé. "El trabajo de promoción del deporte en Barcelona ha tenido mucho éxito, pero tanto éxito se pone en peligro a veces porque hay problemas de espacio evidentes", ha abundado. Castellana ha subrayado que en torno al 70% de los barceloneses practica deporte. "Hay un red con muchos equipamientos demasiado envejecidos y que necesitan una puesta al día para ser útiles al tejido deportivo", ha expresado.

A su vez, se reservan 1,1 millones para remodelar los vestuarios del centro deportivo de la Mar Bella y la misma cantidad servirá para que la piscina exterior del complejo deportivo de Can Toda se cubra con un techo. Al margen, quedarán 1,3 millones de euros del paquete para varias obras. Incluyen renovar el alumbrado del instituto Escola Industrial, los centros deportivos Pau Negre-Parc del Migdia y Mar Bella, el velódromo de Horta, el estadio Joan Serrahima y el campo de rugby La Foixarda. También se proyecta cambiar el césped de los campos municipales de fútbol Canyelles, Nou Barris y Menorca, así como sustituir el pavimento del pabellón de la Mar Bella.