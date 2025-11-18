Barcelona lanza su campaña turística de invierno: cultura y rutas a pie en Navidad como reclamo

Con una temperatura media de 16ºC en invierno y una "buena oferta de cultura a pie de calle", la nueva campaña de promoción turística de invierno de Barcelona, que coincide con el periodo navideño, apunta a los viajeros que buscan explícitamente una inmersión en la cultura local, sin necesidad de guarecerse en espacios cerrados como en otros grandes destinos europeos. La iniciativa, que ya se difunde con un video y mensajes en medios digitales y de papel de mercados internacionales, llega ahora a nivel nacional, para seducir a viajeros durante la temporada baja, de noviembre a febrero, cuando solo se registra un 25% del turismo total.

Turismo de Barcelona ha ideado una campaña pensada "en clave de desestacionalización del turismo centrada en su oferta cultural" para un "perfil de visitante muy definido", acorde a la nueva estrategia de posicionamiento de la ciudad. Se enfoca el "objetivo de los tercios", que un tercio de los visitantes sea cultural, otro profesional y de congresos, y otro tercio de ocio.

Para Mateu Hernández, director general del consorcio, 'Barcelona Winter Walk' "reivindica ante el visitante europeo aquello que los barceloneses más valoramos". Por una parte, "el placer de pasear en pleno invierno por nuestros barrios, entre un urbanismo único, una arquitectura excepcional y un comercio singular". Pero también "una selección de grandes planes culturales —exposiciones, conciertos y gastronomía— que queremos compartir con el mundo", señala a este diario. Enfatizando que "la Navidad en Barcelona no va de frío, guantes y nieve: va de luz, de cultura y de ciudad".

El consorcio ha querido plasmar su propuesta estacional mediante 10 planes culturales para hacer a pie, a cielo abierto, "como un tapiz cultural vivo". Una ciudad para recorrer en pleno invierno o con mucha oferta al aire libre, que incita a disfrutar su calidad de vida, destacan, rompiendo los tópicos del turismo de invierno.

De ese modo, el lema 'Barcelona Winter Walk', se ha lanzado ya en mercados de proximidad como Francia, Italia y Reino Unido en redes y en medios digitales y de papel como The Guardian, Le Parisien, La Reppublica, Le Figaro, Time Out y otros. Mientras que en el resto de España se hace coincidir con el encendido de las luces de Navidad.

Los planes en cuestión siguen el hilo argumental de Barcelona Art Season, que exprime la agenda cultural de la ciudad. Las propuestas de recorridos a pie en Navidad incluyen la muestra 'Miró y Estados Unidos' (Fundació Joan Miró, hasta el 22/02/2026); la ópera 'L Elisir de amore (Gran Teatre del Liceu, hasta el 15/12/2025); música clásica de J.S Bach (Palau de la Música Catalana); fotografía de Michelangelo Antonioni y Luigi Ghirri (Palau de la Virreina, hasta el 15/02/26); museo de autor, el useu Tàpies; diseño en el DHub; gastronomía, descubriendo la 'escudella' como plato navideño; regalo de producto local, el turrón; tradición, la Cabalgata de Reyes, y como actividad física, un circuit de running por la arquitectura modernista.

El guion promocional sigue fiel el relato de seleccionar los perfiles de visitantes en pos de la calidad, aunque los comerciantes reclaman año tras año que la campaña navideña incida en el comercio, las compras y las vacaciones de invierno, sin prejuicios.

Los datos del turismo cultural

Según las últimas cifras que aporta Turismo de Barcelona en base al Observatorio del Turismo en Barcelona, aunque solo un 2% de viajeros llegan motivados exclusivamente por la cultura, hasta un 78,9% de los visitantes realizan al menos una incursión cultural, con un aumento de público del 3,85% respecto al año interior en museos y espacios de exposiciones del ICUB. En octubre, fueron tres de cada cinco turistas. Pero el invierno arroja siempre las cifras más bajas, por lo que la campaña quiere incidir en dicha actividad.

El consorcio destaca que en los equipamientos del ICUB ( museos y centros de cultura) la afluencia se distribuye en un 67,7% internacional y un 32,3% nacional. Predomina el visitante europeo, aunque por nacionalidades también en este ámbito se imponen con un 17,8% los estadounidenses, que se han convertido en un turista clave para Barcelona, por su mayor gasto y sus intereses.