Barcelona cumple 25 años usando el transporte público para la rehabilitación de pacientes neurológicos

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y la Fundació Institut Guttmann conmemoran este otoño el 25º aniversario de su primer convenio de colaboración, firmado el 10 de octubre del 2000. Desde entonces, ambas entidades han impulsado iniciativas para mejorar la rehabilitación funcional de personas con lesiones neurológicas y promover la accesibilidad en el transporte público, ha informado TMB este martes en un comunicado.

Según el balance publicado por TMB, durante estos 25 años se han llevado a cabo más de 500 servicios solidarios, entre los que se incluyen desplazamientos y talleres de autonomía. En el ámbito del transporte en autobús, se han realizado 450 servicios de desplazamiento gratuitos para alrededor de 3.600 pacientes, acumulando unas 1.800 horas destinadas a facilitar el uso del transporte y dar a conocer los elementos de accesibilidad y seguridad. En el metro, se han impartido 72 talleres a 576 pacientes, sumando 216 horas de actividades guiadas por empleados voluntarios de TMB.

La colaboración tiene como objetivo fomentar la autonomía de los pacientes y, al mismo tiempo, identificar posibles mejoras en la accesibilidad para personas con movilidad reducida o daño cerebral. Según Montserrat Bernabeu, codirectora y directora asistencial del Institut Guttmann, “trabajar la rehabilitación fuera de las paredes del hospital es clave para que las personas desarrollen habilidades que les permitan vivir con autonomía una vez reciben el alta”.

Por su parte, Montse Caldés, codirectora y directora gerent de la fundación, ha destacado la importancia de la movilidad personal para el acceso a la vida laboral, social y de ocio, y ha subrayado la necesidad de trabajar no solo en eliminar barreras físicas, sino también psicológicas, fomentando la visibilización y la concienciación sobre la diversidad.

La conmemoración ha tenido lugar este martes por la mañana en el vestíbulo de la estación de metro de Universitat, donde la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacado que el convenio ha servido de base para desarrollar políticas de voluntariado corporativo y programas de accesibilidad en la red de transporte de la capital catalana.