La ciudad catalana candidata a ser la Capital europea de la Navidad en 2026: más decoración, iluminación y actividades

El jurado evalúa elementos como las actividades culturales, las propuestas solidarias y la oferta gastronómica

Luces de Navidad en Passeig de Gràcia.

Luces de Navidad en Passeig de Gràcia.

Barcelona
Con el inicio de la Navidad a la vuelta de la esquina, las ciudades ya se preparan para dar la bienvenida un año más a esta festividad

Con las luces colocadas y los abetos montados, son muchos los que esperan con ilusión esta época tan mágica. Desde patinar sobre hielo en las nuevas pistas, hasta pasear para ver las luces o comer en los mercadillos, el ambiente invita a disfrutar a todo aquel que conserve el tradicional espíritu navideño.

Y es que ciudades como Barcelona ya se preparan para su mítico encendido de luces, que dan el pistoletazo de salida a la Navidad. 

El evento

Este año, el día escogido en Barcelona es el sábado, día 22, y será cuando cada rincón de la capital catalana se iluminará con colores brillantes y alegres

El evento, previsto para las 18.00 horas en el paseo de Gràcia, incluirá danza aérea, instalaciones lumínicas y la interpretación del villancico 'Un cor que batega' por una coral de cuarenta voces de los diez distritos barcelonenses.

Toda esta agenda navideña ha impulsado al Ayuntamiento de Barcelona a presentar al municipio como candidato para ser la Capital europea de la Navidad en 2026.

Tradición e innovación

El reconocimiento, sin ánimo de lucro, se otorga a ciudades con un modelo navideño inspirador y alineado con los valores de la Unión Europea.

En la candidatura, el consistorio pone en valor el modelo de Navidad en la capital catalana con un plan estratégico que combina tradición e innovación. 

En este sentido, apuesta por una agenda de Barcelona que destaca por mezclar pesebres, ferias y mercados navideños y tecnología a través de instalaciones lumínicas y eventos artísticos y culturales

Los galardones

El reconocimiento se divide en tres categorías: un premio para ciudades de más de 100.000 habitantes, donde se incluiría Barcelona, otro para ciudades de menos de 100.000 personas y un último para ciudades de menos de 10.000 habitantes. 

El jurado evaluará distintos elementos, entre ellos la decoración e iluminación navideña, las actividades culturales vinculadas a estas fechas, las propuestas solidarias y de voluntariado, así como la oferta gastronómica, la innovación y el compromiso con la sostenibilidad.

Las ciudades premiadas

También tendrá en cuenta la proyección internacional de cada ciudad, el papel del comercio local, la participación ciudadana y las medidas de seguridad.

La convocatoria está abierta a todas las ciudades de los 27 países de la Unión Europea, además de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza y el Reino Unido.

En la edición de este año, las ciudades premiadas han sido Vilna (Lituania), Celje (Eslovenia) y Noja (Cantabria).

