Siete de cada diez estudiantes van ya en transporte público a la Universitat Autònoma

Cada mañana, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) bulle como una pequeña ciudad. Entre facultades, laboratorios y viviendas, se mueven más de 40.000 personas -37.166 estudiantes y 3.262 docentes-, una cifra equiparable a la población de municipios como Vilafranca del Penedès o Blanes.

Ubicada entre la AP-7 y la C-58, en el término de Cerdanyola del Vallès, la universidad nacida en 1968 tuvo que asentarse lejos del centro urbano. Aquella decisión, necesaria para crecer, planteó desde el inicio un desafío monumental: cómo mover a toda esa gente cada día.

Más de medio siglo después, la respuesta a ese reto toma forma. La Universitat Autònoma se consolida como uno de los grandes polos de movilidad sostenible de Catalunya.

"Gran centro intermodal"

Así lo reconoce la Generalitat de Catalunya, que la tilda de “gran centro intermodal”. Concretamente, la calificó así el director de los Servicios Territoriales de la Conselleria d'Acció Climàtica en la Catalunya Central, Manel Armengol i Vidal, en una reciente comisión informativa sobre la movilidad en el Vallès celebrada en el Parlament de Catalunya.

El reconocimiento llega acompañado de cifras que reflejan un cambio en los hábitos de desplazamiento de la comunidad universitaria. Según los datos de la encuesta de movilidad de 2025, solo un 22% de los miembros de la UAB accede al campus en vehículo privado, frente al 44% registrado en 2016.

"Mejora del servicio"

“Hemos reducido el transporte privado de forma muy notable. Hoy, tres de cada cuatro personas llegan en transporte público”, explica el vicerrector de Campus y Sostenibilidad de la UAB, Xavier Gabarrell, en declaraciones a EL PERIÓDICO. “Esto responde a un cambio cultural tras la pandemia y a la mejora del servicio, especialmente en Ferrocarrils de la Generalitat y en las líneas de bus que conectan el campus con toda Catalunya”, añade.

Lo comparte el alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carlos Cordón, quien expresa su orgullo calificando la transformación como un hito: "Uno de los agentes estratégicos más importantes de nuestra ciudad se ha convertido en un referente en movilidad sostenible".

Cordón subraya la relevancia de esta mejora en un entorno crítico, ya que la zona del campus está "condicionada por la confluencia con la AP-7, una de las vías más saturadas del país". Por ello, cualquier avance en transporte público y en la reducción del vehículo privado en este eje de comunicación "siempre será una buena noticia".

De hecho, los datos reflejan una clara tendencia hacia el uso del transporte público, en detrimento del privado. En 2001, más de la mitad de los estudiantes (52,6%) utilizaban el transporte público para llegar al campus, cifra que ha ido incrementándose de manera constante, alcanzando un 74,3% en 2025.

Por otro lado, el uso de medios no motorizados, que en 2001 representaba un ya modesto 4%, ha experimentado una ligera disminución en los últimos años, con un descenso de casi un punto porcentual entre 2023 y 2025.

Esto puede deberse a factores como el aumento de la "distancia para algunos estudiantes, la falta de infraestructuras para bicicletas, o las condiciones climáticas", según los expertos. Finalmente, el transporte privado ha experimentado una disminución sostenida desde 2001, cuando representaba el 43,4% de los desplazamientos, hasta llegar al 21,4% proyectado para 2025.

Tres "agujeros negros"

La UAB actúa como un nodo de transporte con 21 líneas interurbanas procedentes de distintas comarcas catalanas, desde Barcelona y el Maresme hasta la Noguera. En los últimos ocho años, el uso del autobús se ha triplicado: si en 2017 el 8,6% de la comunidad llegaba en este medio, en 2025 lo hace un 24,3%.

“Cada vez que se ha incrementado la frecuencia o se ha abierto una nueva línea, la respuesta ha sido inmediata”, apunta Gabarrell. “Esto beneficia al campus y a las poblaciones del entorno, porque los autobuses realizan paradas en municipios del Vallès y el Barcelonès, reforzando la conexión metropolitana”.

Aun así, la universidad reconoce la existencia de zonas con deficiencias, especialmente el Baix Llobregat, el Penedès y Osona, comarcas cercanas pero con conexiones ferroviarias limitadas que la propia institución las tilda de "agujeros negros". “Todavía hay estudiantes que deben alquilar vivienda cerca del campus por la falta de combinaciones directas”, lamenta el vicerrector.

En paralelo, la UAB sigue reclamando la prolongación de la línea R8 de Rodalies hasta Sant Celoni, una actuación que podría aliviar los desplazamientos desde el norte del Vallès y Osona. “En el caso de Renfe, hablar de corto plazo significa tres o cuatro años.

Por eso insistimos en que el autobús es la respuesta inmediata mientras no llegan mejoras estructurales”, subraya. En este sentido, las instituciones de UAB prevén que la mejora definitiva de los servicios interurbanos llegue con la nueva licitación de líneas de autobús, que se prepara para 2028, cuando se cumplirán veinte años de la prórroga de los contratos actuales.

Un nuevo plan de movilidad hasta 2032

La universidad trabaja actualmente en su nuevo Plan de Movilidad 2026-2032, que incorporará medidas para fomentar el transporte activo y la electrificación del parque móvil y se prevé aprobar la próxima primavera. Entre las prioridades figuran la ampliación de carriles bici, la implantación de sistemas de bicicleta y patinete compartidos, y la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

“Queremos que el 22% que aún usa coche lo haga con vehículos eléctricos”, afirma Gabarrell. “La movilidad representa la mitad de la huella de carbono de la UAB, así que avanzar en la electrificación es esencial para cumplir nuestro compromiso de descarbonización en 2030”. El campus de Bellaterra, con su geografía de colinas y amplias distancias, también estudia mejoras internas para facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta.