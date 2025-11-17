La renaturalización del río Congost ya luce en Granollers como corredor verde contra el cambio climático

66.800 m², o, dicho de una forma más gráfica, casi nueve campos y medio de fútbol. Esa es la magnitud del espacio que Granollers (Vallès Oriental) ha recuperado para la naturaleza y para su ciudadanía con la renaturalización del río Congost, un proyecto que este domingo 16 de noviembre ha sido inaugurado oficialmente y que marca un antes y un después en la relación de la ciudad con su río.

La jornada festiva, que ha reunido a vecinos, entidades y técnicos, ha servido para presentar una intervención que el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha reconocido como una de las más innovadoras del país financiadas con fondos europeos Next Generation. No se inauguraba solo un espacio, sino un modelo: el de una ciudad que se adapta al clima que viene y que decide reconectar con su paisaje fluvial. “Este proyecto responde a los grandes retos ambientales y hace de Granollers una ciudad más verde y saludable”, afirmó la alcaldesa, Alba Barnusell, subrayando el giro urbano y climático que simboliza la actuación.

Las obras, iniciadas en mayo de 2024 y finalizadas este otoño, han devuelto al Congost un cauce más natural y menos vulnerable a episodios de lluvias intensas. Se han retirado traviesas de hormigón, pequeños azudes y muros que durante décadas mantuvieron al río encorsetado. En su lugar, hoy crece vegetación autóctona y se habilitan refugios para la fauna.

El antiguo Passeig Fluvial, asfaltado y destinado al tráfico, ha sido reconvertido en un paseo de sauló que mejora la filtración del agua y fomenta la movilidad a pie y en bicicleta. La ribera, antes dura y fragmentada, es ahora un corredor ecológico y social. Según cifras proporcionados por el Ayuntamiento, la intervención incorpora: 450 árboles nuevos, 15.800 m² de praderas y arbustos, 21.500 m² de suelo permeabilizado, y una capacidad de absorber 100 toneladas de CO₂ anuales.

El verde avanza hacia los barrios

La renaturalización ha entrado también en los barrios colindantes. En Primer de Maig e Instituts, se han eliminado pavimentos para ampliar zonas verdes, plantar 124 árboles y añadir 3.000 m² de vegetación. Las calles se han pacificado y ahora priorizan el tránsito a pie y en bicicleta. En Tres Torres, un nuevo eje verde sustituye parte del asfalto por parterres y escocells, con 45 árboles más y 1.500 m² de vegetación adicional. La plaza de les Hortes se consolida como el nexo entre el Congost, el Parc Fluvial y los barrios cercanos.

La transformación se enmarca en el plan Connecta Congost Natura 2025, con un presupuesto de 4,2 millones de euros, de los que 3,36 millones proceden de fondos europeos Next Generation. Lo han desarrollado el Ayuntamiento, la Fundación Ecología Urbana y Territorial y la Fundación Biodiversidad, y ha despertado el interés de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que lo ve como un modelo de referencia en renaturalización fluvial. La ciudadanía también, aseguran desde el consistorio se han intetersado por el proyecto: 13.000 personas han visitado los puntos informativos y se han recogido unas 200 propuestas para futuras mejoras.

Aunque este domingo se ha inaugurado la obra principal, el proyecto tendrá un último capítulo: la construcción de una nueva pasarela peatonal que conectará el Parc Fluvial con el paseo de la Conca del Besòs. El Ayuntamiento prevé licitar las obras durante el primer trimestre de 2026.