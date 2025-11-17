El Pleno de L'Hospitalet debatirá si dedica un espacio público a las dos víctimas del crimen de Bellvitge

Hace ya más de 20 años que Silvia Nogaledo y Aurora Rodríguez, agentes de Policía Nacional en prácticas, fueron asesinadas en el barrio de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), en el que residían. Ocurrió un 5 de octubre de 2004. Los Bombers de la Generalitat acudieron a Bellvitge tras ser alertados por un incendio en un piso. Fueron ellos los que descubrieron el cuerpo de las dos mujeres, ya fallecidas, atadas, amordazadas y con varias heridas de arma blanca. El autor del crimen fue Pedro Jiménez, quien atacó a ambas mujeres disfrutaba de un permiso penitenciario en octubre de 2004. Un jurado lo condenó a 94 años de prisión los las dos muertes y la violación a una de ellas. Ahora, más de 21 años después, el Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet del mes de noviembre debatirá la posibilidad de dedicarles un espacio a las dos víctimas.

Lo hará a raíz de una moción del PP. En el texto, los populares señalan que el "brutal asesinato no fue un hecho aislado dentro de la crónica local", sino que se trató "la manifestación más extrema y cobarde de la violencia machista que lacera nuestra sociedad". "Este trágico suceso no solo supuso la pérdida irreparable de dos vidas que comenzaban una carrera profesional llena de futuro y de ilusión, truncada a manos de un cruel asesino, sino que también representó un duro golpe para nuestra ciudad y un profundo dolor para sus familias, compañeros y vecinos", apunta la moción, que asevera también que Silvia y Aurora fueron "víctimas de la misoginia y la brutalidad en un momento de indefensión".

Es por ello que la sección local del PP, entre los puntos de la moción, incluye instar al ejecutivo local a iniciar los trámites para dedicar un espacio público a ambas mujeres en el paseo peatonal situado entre la Rambla Marina, 48 y la avenida América. De modo que este, ahora sin nombre, pase a llamarse 'Passeig de la Silvia i de l’Aurora'. Así como colocar una placa conmemorativa y realizar un acto de homenaje institucional. El caso ha vuelto a estar en boca de los vecinos de L'Hospitalet a raíz de un documental del programa de crónica negra 'Crims', de TV3.

La portavoz del PP en L'Hospitalet, Sonia Esplugas, considera que "ha llegado el momento que la ciudad de L'Hospitalet les rinda homenaje": "Creemos que el asesinato de estas dos policía nacionales demuestra el peligro constante al que se enfrentan las mujeres independientemente de su profesión".

En esta línea, los populares hospitalenses señalan que el callejero de una ciudad es la "memoria viva de su historia, sus valores y de las personas que han dejado huella". Motivo por el que dedicar un espacio público a Silvia y Aurora, preferiblemente en el barrio de Bellvitge es "un acto de justicia, de memoria y de respeto institucional". "Servirá como un recordatorio permanente del compromiso de esta ciudad en la lucha contra la lacra de la violencia machista·, considera el texto de la moción.