Muere Lluís Reverter, histórico político y activista cultural catalán

El histórico político y activista cultural Lluís Reverter Gelabert ha fallecido esta madrugada a los 82 años, tras unos meses de salud delicada. La Fundació Pau Casals ha confirmado a EL PERIÓDICO el traspaso del dirigente, que era patrono de la entidad cultural, dirigida por Narcís Serra, con quién mantenía estrecha amistad y una trayectoria profesional paralela como dirigentes del PSC y del tejido económico-cultural catalán. Reverter (Barcelona, 1943) fue su mano derecha, primero en su etapa de concejal del primer Ayuntamiento de Barcelona de la recuperación democrática y luego en el ministerio de Defensa.

El tanatorio de Les Corts acogerá su velatorio este jueves por la tarde. La ceremonia de despedida está prevista para el miércoles 19 de noviembre a las 11h en la parroquia de Sant Vicenç de Sarrià, barrio barcelonés del que era orgulloso vecino e hijo. Sus padres tenían una droguería en Sarrià, donde él también trabajó de joven y aprendió el talante diplomático que le caracterizó toda su vida. Se politizó en el ambiente del cristianismo de base y progresista del barrio, en el que se forjó un influyente núcleo de socialistas procedentes de la pequeña burguesía catalana.

Lluís Reverter, frente al local de la AVV de Sarrià donde militó de joven / Albert Bertrán / EPC

En el consistorio, Reverter ejerció de responsable de Relaciones ciudadanas entre 1979 y 1983, un periodo fundacional para la vida municipal moderna y marcado por las dificultades económicas y prácticas de la institución heredadas de cuatro décadas de gestión franquista. Llegó a la vida municipal desde el asociacionismo vecinal -primero militó en la AVV de Sarrià y luego en la FAVB-, como gran parte de aquella primera clase política local. En la misma etapa fue también vicepresidente de la Fira de Mostres de Barcelona y del Patronato Municipal de Turismo de Barcelona.

Con el salto de Serra al ministerio de Defensa, Reverter ocupó el cargo de director general de Relaciones Informativas y Sociales de Defensa (1982-1991). Los dos siguientes años fue secretario general de Coordinación y Servicios de la Presidencia del Gobierno, lo que incluía ser el máximo responsable de Protocolo. Cercano a la monarquía, se le considera próximo a la infanta Cristina de Borbón y facilitador de su establecimiento en Barcelona. Durante los Juegos Olímpicos de 1992, dirigió el llamado 'Grup 92', que coordinaba la logística y seguridad de las visitas de las personalidades más destacadas a Barcelona.

Lluís Reverter tras recibir el premio Reina Sofía contra las drogas por el programa de prevención 'Parlem de Drogues' de la Fundación "la Caixa" en 2010 / Archivo El Periódico

Su trayectoria dio un giro en 1993, con la designación como secretario general de la Fundación “La Caixa”, labor que desempeñó durante dos décadas prolíficas. No puede decirse que se jubilara, puesto que en los últimos años participaba activamente en diversas instituciones culturales de Catalunya. Era patrono de la Fundación Amatller de Arte Hispánico, además de la Pau Casals, y también formaba parte del Consejo para los Asuntos Económicos de la Archidiócesis de Barcelona y era asesor de la entidad benéfica Ojos del Mundo. A lo largo de su vida recibió múltiples condecoraciones.