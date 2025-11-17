Arma blanca
Herido un menor tras ser apuñalado en la plaza de Catalunya de Barcelona
La Guardia Urbana inicia diligencias para esclarecer los hechos y localizar a los autores
Cocaína en doble fondo de la maleta y dentro de un peluche: cazan a un narco con 14 kilos en el aeropuerto
Muere un hombre al precipitarse en un camino de montaña en Sant Miquel del Fai
Un joven menor de edad ha resultado herido por un arma blanca en la plaza Catalunya de Barcelona. Lo ha adelantado 'El Caso' y lo han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN. Los hechos ocurrieron en la noche del domingo, alrededor de las nueve cuando varias personas habrían apuñalado al joven y huido del lugar de los hechos. La agresión podría ser fruto de una pelea.
Hasta el punto se desplazaron varias dotaciones de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que estabilizaron y trasladaron al chico al Hospital del Mar, donde se está recuperando y no se teme por su vida. La policía barcelonesa ha abierto diligencias para esclarecer los hechos e intentar identificar y localizar a los autores.
