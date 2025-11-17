Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un menor tras ser apuñalado en la plaza de Catalunya de Barcelona

La Guardia Urbana inicia diligencias para esclarecer los hechos y localizar a los autores

Vista reciente de la plaza Catalunya de Barcelona

Vista reciente de la plaza Catalunya de Barcelona / Marc Asensio Clupés

Barcelona
Un joven menor de edad ha resultado herido por un arma blanca en la plaza Catalunya de Barcelona. Lo ha adelantado 'El Caso' y lo han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN. Los hechos ocurrieron en la noche del domingo, alrededor de las nueve cuando varias personas habrían apuñalado al joven y huido del lugar de los hechos. La agresión podría ser fruto de una pelea.

Hasta el punto se desplazaron varias dotaciones de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que estabilizaron y trasladaron al chico al Hospital del Mar, donde se está recuperando y no se teme por su vida. La policía barcelonesa ha abierto diligencias para esclarecer los hechos e intentar identificar y localizar a los autores.

