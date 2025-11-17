Herido un menor tras ser apuñalado en la plaza de Catalunya de Barcelona

Un joven menor de edad ha resultado herido por un arma blanca en la plaza Catalunya de Barcelona. Lo ha adelantado 'El Caso' y lo han confirmado fuentes policiales a la agencia ACN. Los hechos ocurrieron en la noche del domingo, alrededor de las nueve cuando varias personas habrían apuñalado al joven y huido del lugar de los hechos. La agresión podría ser fruto de una pelea.

Hasta el punto se desplazaron varias dotaciones de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que estabilizaron y trasladaron al chico al Hospital del Mar, donde se está recuperando y no se teme por su vida. La policía barcelonesa ha abierto diligencias para esclarecer los hechos e intentar identificar y localizar a los autores.