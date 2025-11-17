Detenidos tres ladrones de móviles en el concierto de Peggy Gou en el Parc del Fòrum de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado 15 de noviembre a dos hombres y una mujer acusados de robar teléfonos móviles durante un evento de música electrónica celebrado en el Parc del Fòrum de Barcelona. La intervención policial permitió recuperar un total de 18 móviles de alta gama que habían sido sustraídos.

Los hechos ocurrieron durante una jornada de actuaciones musicales encabezada por la reconocida DJ coreana Peggy Gou, que tuvo lugar desde la tarde del sábado hasta la madrugada en el recinto del Fòrum.

Agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra, que estaban desplegados en el recinto, detectaron la presencia de dos individuos con antecedentes por hurtos en festivales de características similares. Tras realizar un seguimiento, los agentes observaron cómo ambos se reunían con una tercera persona, presuntamente encargada de recoger los móviles robados. En ese momento, se procedió a su detención.

Según ha informado la policía catalana, los tres arrestados, de 19, 20 y 27 años, están acusados de un delito de hurto y acumulan entre los tres un total de nueve detenciones previas por delitos contra el patrimonio. Está previsto que, durante la jornada de este lunes, los detenidos pasen a disposición judicial.

Además de esta actuación, durante el mismo evento los Mossos levantaron siete denuncias administrativas y requisaron diversas sustancias estupefacientes a otros asistentes.