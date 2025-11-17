Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A cargo de la Policía Local

La cruzada de Santa Coloma contra los patinetes eléctricos irregulares: más de 700 requisados en cinco años

El Ayuntamiento hace balance de su "tolerancia cero" contra centenares de vehículos de movilidad personal con velocidad manipulada

Santa Coloma acumula 400 patinetes eléctricos trucados en el depósito municipal de vehículos

Patinetes eléctricos requisados por la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet.

Patinetes eléctricos requisados por la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet.

Santa Coloma de Gramenet
La transformación de la movilidad urbana en los últimos años, impulsada por la popularización de los patinetes eléctricos como medio de transporte habitual, ha planteado nuevos retos en materia de seguridad vial. En este contexto, la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet mantiene desde hace años una política de "tolerancia cero", explica en un comunicado, ante las infracciones cometidas durante la conducción de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

Desde 2021 y hasta el 31 de octubre de 2025, la Policía Local contabiliza haber impuesto un total de 3.686 sanciones a conductores de VMP irregulares. Asimismo, en este mismo periodo, se han requisado 729 patinetes eléctricos, en su mayoría por estar manipulados para superar la velocidad máxima permitida de 25 km/h.

Entre las infracciones más frecuentes destacan conducir por las aceras (20,29%), una práctica que pone en riesgo a los peatones y altera la convivencia en el espacio público; viajar dos personas en un mismo patinete (12,40%), un uso incorrecto que incrementa significativamente el riesgo de accidentes; no respetar los semáforos (8,53%), infracción de normas básicas de circulación que comprometen a la seguridad de todos los usuarios de la vía; y conducir con auriculares; lo que reduce la capacidad de reacción frente a situaciones de peligro.

