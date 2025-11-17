La conexión Vallès-Barcelona se acerca a la mitad de desplazamientos en transporte público y el Govern lo tilda de "hito histórico"

Hace diez años, pensar que casi la mitad de los desplazamientos entre el Vallès y Barcelona se harían en transporte público sonaba a ciencia ficción. Hoy, este objetivo está a punto de hacerse realidad. El 47% de los viajes en 2024 ya se realizaron en tren o autobús, según el último Informe de Seguimiento del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) que fue presentado recientemente en el Parlament por Manel Vidal, director de los Servicios Territoriales de la Conselleria d'Acció Climática, y al que ha accedido EL PERIÓDICO. El horizonte del 50% fijado para 2026 está, por primera vez, al alcance de la mano.

Desde 2016, la demanda de transporte público en el Vallès ha crecido un 18,5%, pasando de 137 a 162 millones de desplazamientos. Un crecimiento que, según el informe, ha sido “impulsado sobre todo por el transporte público por carretera ante la baja demanda de Rodalies”. Dicho de otro modo: el autobús ha liderado esta tendencia.

“Hace unos años tardaba más en llegar a mi trabajo en bus que en coche”, cuenta Laura Molina, vecina de Sabadell que cada mañana toma el exprés A1 hacia Barcelona. “Antes era impensable dejar el coche, pero ahora el bus tiene carriles rápidos y llega puntual. Y además me ahorro los nervios de aparcar, lo cojo diariamente desde hace cuatro años”.

El motor del cambio: el autobús

El dato que mejor ilustra esta transformación es, de hecho, el del bus interurbano. Desde 2016, su demanda ha crecido un 61,9%, y solo entre 2023 y 2024 lo ha hecho otro 20% más. En 2016, los usuarios realizaban unos 14,8 millones de desplazamientos; hoy son casi 24 millones. Mientras tanto, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha crecido un 17,4%, y Renfe apenas un 9,8% global, con una caída reciente: de 78,5 millones de usuarios en 2023 a 74,7 millones en 2024.

“El autobús ha crecido porque la Renfe ha fallado”, apunta el arquitecto y portavoz de la plataforma Fem Vallès, Manel Larrosa, quien críticamente asegura que "falta mucho camino por recorrer" y defiende que aún falta una línea potente de a que conecte toda la N-150, “donde viven más de medio millón de personas”.

Por su parte, Manel Vidal celebró en sede parlamentaria que la tendencia “marca un hito histórico hacia la movilidad sostenible” y que el transporte público ha recuperado la vitalidad perdida tras la pandemia. “Es realista pensar que en 2026 llegaremos al 50% de cuota modal”, asegura.

Los datos acompañan su optimismo: mientras el transporte público crece, el vehículo privado se estanca. En 2024, por primera vez, apenas ha aumentado un 0,1% en el Vallès. En un contexto de crecimiento económico y demográfico —la población ha subido un 7% desde 2016, y la población ocupada, un 17%— el tráfico privado se ha "mantenido plano". Eso significa que los 28.000 desplazamientos diarios adicionales generados por el dinamismo del territorio se han absorbido íntegramente con transporte público.

Barcelona. 12/12/2024. Barcelona. Estudiantes de la UAB que viven en el Baix Llobregat reclaman una línea de bus semidirecta para no perder 4 horas de trayecto como les ocurre ahora. AUTOR: Marc Asensio Gavà, Baix Llobregat, Barcelona, Catalunya, España, universidad, estudios, trayecto, tiempo, transporte público, UAB, Viladecans, Castelldefels, FGC, RENFE, metro, autobús, reivindicación, Mario Murillo, estudiantes / Marc Asensio Clupés / EPC

El foco en las políticas públicas por carretera

Una buena metáfora para resumir el caldo de cultivo del Vallès es que el bus interurbano se ha convertido en el pegamento invisible de la comarca. Lo dejó entrever en la presentación del citado informe el director general de Infraestructuras de Movilidad, David Prat: "Si queremos realmente en el corto plazo cambiar la cuota modal, sobre todo internamente en el Vallès, debemos hacerlo con muchas políticas públicas por carretera, porque en el ámbito ferroviario las cosas que se están haciendo tardarán todavía en madurar".

De hecho, dentro del propio Vallès, el panorama es muy distinto al de los trayectos hacia Barcelona. Solo el 15% de los desplazamientos internos se hacen en transporte público, lejos del objetivo del 21% previsto para 2026. Ahí la movilidad sostenible avanza más despacio.

Un vecino de Sant Cugat, ingeniero químico que trabaja en Granollers, lo vive en carne propia: “Para ir a Barcelona tengo el tren y es cómodo, pero si tengo que moverme dentro del Vallès, ya es otro mundo. Los horarios no encajan y hay zonas sin conexión directa. Al final, acabo cogiendo el coche, cada día, porque por un trayecto de 30 minutos en coches tardo una hora y media en transporte público”.

En 2028 vencerán los contratos de concesión de autobuses interurbanos prorrogados desde 2003 en Catalunya, y en el área de Barcelona se estima que diversas líneas pasen a ser competencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). “Será una oportunidad para modernizar el servicio y hacerlo más equitativo”, asegura el vicepresidente de Movilidad del AMB, Carlos Cordón. “Nuestro gran reto como territorio es garantizar que todo el mundo pueda desplazarse con normalidad, dignidad y equidad, viva donde viva”, asevera el también alcalde de Cerdanyola del Vallès.

En paralelo, el informe celebra progresos medioambientales significativos. Las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) han caído un 29%, superando ya el objetivo del 25% previsto para 2026. Las partículas en suspensión (PM10) se han reducido un 20%, acercándose también a la meta establecida del 22%.

Sin embargo, el CO₂ sigue siendo la asignatura pendiente. Las emisiones apenas se han reducido un 2,2%, todavía lejos del objetivo del 7% fijado para los próximos años. Aun así, la tendencia empieza a insinuar un cambio. “Debemos observar si esta leve bajada —fruto tanto de mejoras tecnológicas como de una contención en el uso del vehículo privado— marca un punto de inflexión a partir del cual podamos empezar a ver descensos más significativos”, constatan desde la Generalitat. El parque de vehículos también muestra señales de renovación: los coches más contaminantes pierden peso y el eléctrico representa ya el 1% del total. Una cifra aún modesta, pero con una tendencia ascendente constante.

1.100 millones en inversiones

Hasta finales de 2024, el Pla Específic de Mobilitat del Vallès, aprovado en 2021, ha movilizado cerca de 1.100 millones de euros en inversiones efectivas, aproximadamente un tercio del total previsto, según datos de la Generalitat. La cifra refleja un grado de ejecución significativo en un plan que combina actuaciones ferroviarias, viarias y de movilidad sostenible.

Entre las obras ya en marcha destacan el soterramiento de la R2 en Montcada i Reixac y el desdoblamiento de la R3 entre Parets y la Garriga, actuaciones claves para mejorar capacidad y puntualidad. En el ámbito viario, la apertura del tramo de la B-40 entre Abrera y Terrassa y la modernización de puntos críticos de la C-17 han reforzado la conectividad interna y metropolitana del Vallès.

Sin embargo, una de las grandes asignaturas pendientes, según diversos expertos del territorio, sigue siendo la creación de nodos ferroviarios que conecten directamente las distintas líneas. El arquitecto Manel Larrosa insiste en que se trata de “una reclamación histórica” y recuerda que la entidad la defiende “desde hace años como pieza clave para transformar de verdad la movilidad del Vallès”. En su opinión, disponer de intercambiadores que eviten el paso obligado por Barcelona permitiría reorganizar flujos, reducir tiempos y mejorar de forma inmediata la eficiencia del sistema.

Larrosa lamenta que todavía no se haya firmado el convenio anunciado el pasado 21 de octubre para impulsar estos equipamientos. El proyecto prevé la construcción de dos nuevos nodos en Sant Cugat del Vallès, situados junto a las estaciones de Hospital General (línea S1 de FGC, Terrassa–Barcelona) y Volpelleres (línea S2, Sabadell–Barcelona). Ambos permitirán enlazar con la R8 de Rodalies, que conecta Martorell y Granollers, y serían —según defiende— un "punto de inflexión" para la movilidad transversal dentro del Vallès.

Aunque una parte sustancial del volumen inversor aún se encuentra en fase de estudio o proyecto, el ritmo de ejecución mantenido durante los últimos años apunta hacia una movilidad más integrada. Las intervenciones en accesibilidad de estaciones, la ampliación de la red ciclista y la creación de nuevos intercambiadores indican una estrategia que combina transporte público, movilidad activa y mejoras viarias con criterios de eficiencia y sostenibilidad.

La fotografía que deja el balance del pasado 2024 es la de un territorio inmerso en una transformación progresiva. Los proyectos en preparación —más de 2.000 millones de euros— están llamados a redefinir en pocos años la manera de desplazarse por el Vallès.