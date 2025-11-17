La Cambra de Comerç urge a "recuperar la ilusión de la marca Barcelona"

"No tenemos aquel empuje" de los años 90 y toca "recuperar la ilusión de la marca Barcelona", ha clamado Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona este lunes, descartando que la solución a los efectos colaterales del éxito sea aumentar la tasa turística. A su juicio, la ciudad debe gestionar el turismo en lugar de regularlo cortando las alas al sector privado.

La intervención formaba parte del programa del Foro Barcelona de Turismo Urbano, que celebra este lunes su primera edición y que nace con la aspiración de convertirse en un punto de encuentro, de reflexión y de propuesta de ideas. Para tomar nota al respecto estaban el president Salvador Illa, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el alcalde Jaume Collboni, quienes han abierto el acto que organizan Turisme de Barcelona y el grupo hotelero Hotusa.

Santacreu ha repasado la evolución de la ciudad desde los JJOO y ha lamentado que se infravaloren las "grandes aportaciones" del turismo a la economía catalana, y en cambio, se subrayen las "negatividades". El responsable de la Cambra ha sido crítico con la evolución de Barcelona en los últimos años: "Barcelona no ha hecho el esfuerzo", ha dicho, animando a las administraciones a recuperar a excelencia y "el empuje", de la ciudad que destacó en creatividad, diseño y estética, ha dicho, reclamando actuaciones para frenar y ordenar la proliferación de colmados de 24 horas y otros comercios.

En contraposición, ha aludido al ejemplo del caso de Málaga, que en los últimos tiempos "ha dicho sí a todo lo que Barcelona rechazaba" y ha reinventado su urbanismo, litoral y oferta de cultura y ocio, atrayendo a numerosas 'start ups' tecnológicas. "O nos ponemos las pilas o en unos años no estaremos entre las mejores ciudades", ha clamado.

Respecto al nuevo incremento de la tasa turística, considera que si Catalunya y los municipios estuvieran mejor financiados no sería necesario aumentar este tributo, que puede "perjudicar" a la competitividad de Barcelona en la captación de ferias y congresos, frente a ciudades que ofrecen más facilidades.

Sobre la regulación de la oferta de apartamentos turísticos y la crisis habitacional, ha señalado que "cuando has de regular es que se ha descontrolado" la situación, advirtiendo que "entrar en el sector privado es desmovilizar el sector privado" y sus inversiones.

En el plano del comercio, recomienda ver al visitante como un aliado que compra en Barcelona durante su visita, en lugar de hacerlo el Amazon. Lo que ofrece oportunidades económicas.

Santacreu ha recetado "pedagogía" a nivel local, y dejar claro que el nuevo mensaje de Turismo de Barcelona ya no es atraer turismo, sino evitar la saturación, desestacionalizar y utilizar la tecnología para mejorar la gestión de los flujos turísticos. "La experiencia ha de ser positiva para el visitante y para el ciudadano", ha recalcado.

Oportunidad en la cultura y el deporte

El presidente de la Cambra se ha referido también al interés estratégico de promover la cultura y el deporte, entre otros ámbitos, para atraer turismo de calidad. En la misma línea, el expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha animado en su mesa de debate a las Administraciones a impulsar más eventos deportivos y ha apuntado que el ligero descenso de afluencia turística puede tener que ver con las obras del Camp Nou, dado el gran motor turístico que supone el Barça, aunque los datos de su aportación a la economía local no son recientes.

Y la copropietaria del museo Moco Barcelona, Kim Logchies, ha subrayado el papel de la oferta cultural más contemporánea para seducir a viajeros jóvenes y con intereses culturales, tras cuatro años de éxito de público.