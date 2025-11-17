El chef catalán Marc Ribas abre una charcutería en Barcelona: degustación de bikinis y bocadillos

Además de por sus paisajes, Catalunya puede presumir sin duda alguna de su deliciosa gastronomía.

Y es que su posición privilegiada en la Península se ve reflejada en la riqueza gastronómica, que se caracteriza por mezclar productos de la montaña y del mar.

Por este motivo, destacan los platos calientes de invierno, como la escudella y la carn d'olla, el sencillo pero exquisito pa amb tomàquet o el suquet de peix, un guiso típico de la costa mediterránea.

En el corazón de Barcelona

Asimismo, la comunidad autónoma resalta por su amplia variedad de embutidos, que son la guinda del pastel en meriendas, desayunos e incluso recetas más sofisticadas en las que los fogones participan en su elaboración.

Los más populares entre los fiambres catalanes son, sin duda, los fuets y ‘espetecs’, aunque también destacan las butifarras y longanizas.

Con el objetivo de reivindicar la excelencia de estos productos, el reconocido chef catalán Marc Ribas (Girona, 1976) abrirá a principios de diciembre Pamb, una charcutería en el corazón de Barcelona, donde cualquiera puede acercarse a degustar los sabores más auténticos de la tierra.

El plato más catalán de la cocina

Y no será un establecimiento cualquiera: la charcutería, que se situará en el 203 del carrer de València, en pleno Eixample, tendrá un DJ que hará sonar su tabla de mezclas mientras las puertas estén abiertas, explica el propio cocinero al diario 'Ara'.

Además, Ribas manifiesta que su meta es ofrecer comida rápida catalana, algo que, como defiende, no existe en Barcelona. Por este motivo, el local ofrecerá bocadillos y rebanadas de pan con tomate, preparadas al momento, para llevar o comer in situ.

Y es que el nombre de 'Pamb' proviene del plato más catalán de la cocina: el pa amb tomàquet (pan con tomate).

Los bikinis serán la estrella

Es más, Ribas asegura que introducirá una novedad a su cocina, puesto que se esparcirá el fruto por las dos caras del pan, no solo por una, como se hace habitualmente.

Los bikinis compartirán protagonismo en la charcutería, ya que el chef ha querido rendir homenaje a la capital catalana con este sándwich típico. Como indica, habrá dos tipos: el Barcelona a ocho euros y el Eixample, que será en formato doble y costará 15 euros.

Finalmente, Pamb ofrecerá cafés y postres de la mano del pastelero Christian Escribà, que ofrecerá crema catalana, entre otros postres tradicionales.

Otros restaurantes

El cocinero Marc Ribas apuesta por esta nueva etapa mientras triunfa en la televisión autonómica. Y es que es uno de los rostros más populares de 3Cat: conduce el programa ‘Cuines’ y el 'reality' gastronómico ‘Joc de Cartes’.

Es más, Pamb no será su primer local: el reconocido chef tiene experiencia en abrir restaurantes: ya cuenta con El Ciri, que el año que viene se trasladará a las afueras de Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona). Anteriormente, abrió Panot en el hotel de lujo Casa Fuster de Barcelona, local que ya ha clausurado.