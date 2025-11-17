A partir de marzo
Ayudas de 600 euros para ciclomotores eléctricos en Barcelona: cómo acceder al formulario y requisitos
"Con estos dos documentos se podrá rellenar un formulario y acceder directamente a la ayuda", ha recalcado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
Barcelona dará ayudas de 600 euros para comprar motos eléctricas si se desguazan las de combustión
El Ajuntament de Barcelona dará una ayuda de 600 euros para cambiar el ciclomotor de combustión por uno eléctrico. El plan se pondrá en funcionamiento a partir del 1 de marzo de 2026 y va dirigido exclusivamente a los empadronados en la capital catalana y tiene un presupuesto inicial de 15 millones.
"Se trata de una medida inédita y radicalmente nueva. Una ayuda directa al usuario para hacer posible la consecución de un parque de ciclomotores 100% eléctricos y de cero emisiones en 2030", ha señalado este lunes el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Para poder acceder a la ayuda será un requisito indispensable desguazar un ciclomotor de combustión y el consistorio prevé que el plan permita renovar hasta 20.000 ciclomotores de combustión de 49 centímetros cúbicos.
Solo dos requisitos
El programa de ayudas quiere llegar a la totalidad de ciclomotores de combustión que circulan habitualmente por la capital catalana, de manera que sean sustituidos a lo largo de cuatro años por vehículos eléctricos de cero emisiones. "En total, en Barcelona hay censados actualmente 32.000 ciclomotores, un 25% de los cuales ya son eléctricos (8.000) y el resto aún son de combustión", ha precisado Collboni, que ha recordado que el plan Moves del gobierno español no cubre los ciclomotores. "Por eso impulsamos esta ayuda de 600 euros para hacer el cambio de combustión a eléctricos y extender los incentivos a todo tipo de vehículos", ha insistido el alcalde de Barcelona, que ha reconocido que el programa va especialmente dirigido a la gente joven, los propietarios mayoritarios de motos de 49 cc.
"Y además es el colectivo con peores condiciones económicas y laborales. Y que a menudo no tiene los recursos necesarios para cambiar la moto", ha continuado Collboni. El consistorio calcula que con esta ayuda de 600 euros se podrá cubrir entre el 16% y el 40% del coste total del ciclomotor eléctrico. "El único requisito que pedimos es estar empadronado en la ciudad de Barcelona y llevar el ciclomotor de combustión a desguazar", ha explicado el alcalde de Barcelona. "En el depósito se dará un primer comprobante y el segundo comprobante necesario será la factura de compra del ciclomotor eléctrico", ha precisado Collboni. "Con estos dos documentos se podrá rellenar un formulario y acceder directamente a la ayuda de 600 euros", ha recalcado el alcalde, que ha presentado la medida en Ca l'Alier.
