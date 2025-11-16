Sebastian Reiche: "Barcelona tiene una sociedad rica en tradiciones, multilingüe y multicultural”

Sebastian Reiche es alemán, nacido en Hannover. Es profesor de Liderazgo y Dirección de Personas en IESE Business School. Especialista en el mundo del trabajo, la movilidad global del talento y las tendencias que afectan a las organizaciones, ha vivido en Alemania, Australia y Singapur, y está afincado en Barcelona desde hace 18 años.

¿Por qué escogiste Barcelona?

Mi esposa australiana y yo, alemán, elegimos Barcelona como un terreno “neutral”: ofrecía oportunidades profesionales y un estilo de vida que rivalizaba con el de Sídney. Aunque no planeábamos quedarnos, 18 años después, como familia de cuatro, hemos echado raíces. Ver a nuestros hijos crecer en una sociedad rica en tradiciones, multilingüe y multicultural, donde el respeto por las diferencias prevalece sobre la fragmentación, ha sido clave para quedarnos.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Valoro el mosaico cultural de Barcelona, donde quienes la elegimos como hogar convivimos con los locales. Esta diversidad crea una identidad común en una ciudad abierta, bien conectada y que actúa como un microcosmos europeo. Como padre, aprecio la integración escolar y social de nuestros hijos. Como profesor en IESE, me inspira ver tantas nacionalidades y etnias en el aula.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Barcelona aún no ha alcanzado todo su potencial a pesar de su talento, creatividad, educación e infraestructuras. Todavía lidiamos con retos sociales, lentitud administrativa, inseguridad y una fiscalidad poco competitiva. La riqueza de la cultura y la lengua catalana debería ser una oportunidad para integrarnos, no un obstáculo a superar.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Barcelona está bien preparada para afrontar los desafíos actuales. Atrae talento en un mundo donde el trabajo está cada vez menos vinculado a la localización. El buen clima y su historia de integración son activos clave. Deseo que la ciudad siga cultivando una sociedad con visión de futuro, cohesionada y respetuosa, capaz de avanzar unida.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

Nací en Hannover, que sigue siendo una parte muy importante de mí. Echo de menos a mi familia y amigos, pero llevo casi 25 años viviendo en ciudades como París, Melbourne, Sídney o Singapur. Sentirse en casa no depende solo de un lugar, sino de la comunidad que construimos y del sentido de pertenencia. Y aquí, en Barcelona, lo he encontrado.