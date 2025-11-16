Una inspección masiva en Barcelona cierra dos locales y detecta 95 infracciones en unos jardines de la Zona Franca

Un despliegue de policías e inspectores en un punto habitual de quejas por incivismo en el barrio de la Marina del Port, en el entorno de la Zona Franca de Barcelona, se ha saldado esta semana con 14 locales registrados, en los que se han detectado 95 infracciones, sobre todo relacionadas con incumplimientos de las licencias de actividad, salud pública y separación y retirada de residuos. La batida se ha practicado en los jardines de la Mediterrània, donde han proliferado las quejas vecinales en los últimos meses.

En la operación afloraron faltas en las obligaciones de las licencias, horarios de apertura y cierre y de condiciones sanitarias. Dos negocios fueron precintados por carecer de higiene suficiente. Se levantaron actas por 37 infracciones de las licencias de actividad, 28 por residuos y 12 de salud pública.

El operativo se lanzó en la noche del pasado jueves e intervinieron agentes de la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, el Instituto Municipal de Hacienda y el distrito de Sants-Montjuïc. El Ayuntamiento de Barcelona informa que, con el chequeo a los establecimientos, se pretendía "mejorar la convivencia, garantizar el civismo y reforzar la seguridad".

El consistorio destaca que el distrito de Sants-Montjuïc creó un grupo de trabajo hace 18 meses para mejorar la situación en la zona "con más presencia de la Guardia Urbana, refuerzo de las brigadas de limpieza en la zona, regulación horaria más restrictiva para las terrazas". Añade que se abrieron "expedientes sancionadores a diversos establecimientos por incumplimientos reiterados".