Barcelona vibra con la Cursa de les Dones 2025

Barcelona se ha teñido de rosa este domingo con la celebración de la Cursa de les Dones 2025, que ha reunido a 36.000 mujeres recorriendo sus calles en un ambiente lleno de emoción, energía y compromiso. Todas vestían la camiseta rosa oficial de esta edición, con el lema 'Tu dorsal también suma' estampado en la espalda, recordando el carácter solidario del evento.

Al llegar a la meta, las corredoras se encontraban un amplio espacio repleto de actividades y paradas solidarias. EL PERIÓDICO tenía instalada una máquina de fotomatón, además de un sistema para grabar vídeos en modo circular sobre una plataforma, lo que ha atraído a numerosos participantes que querían llevarse un recuerdo del día. Muy cerca se había colocado un podio para hacerse fotografías como verdaderas campeonas.

También tenía gran presencia la parada de Pulseras Rosas, asociación dedicada a la lucha contra el cáncer. Allí se ofrecían camisetas por 10 euros, pulseras y otros objetos para quienes no tenían el pelo suficiente para donarlo. No obstante, también había la posibilidad de cortarse la melena en directo para colaborar con la causa.

Frente al Arco de Triunfo había montado un escenario con música y baile donde, una vez acabada la carrera, muchas mujeres se quedaban a celebrar, bailar y compartir la alegría del momento. El ambiente festivo se ha alargado gracias a la energía y la emoción que todavía se respiraba entre las participantes.

Voces desde la carrera

Entre las participantes se encontraba Imma, que ya es una veterana de la prueba. "No es mi primera carrera; llevo unos 15 años haciéndola", explicaba. Para ella, esta cita es "una aportación muy importante, porque todos tenemos a alguien en la familia que ha tenido cáncer". Más allá del motivo solidario, Imma destaca el sentimiento de unión entre mujeres: "No importa que vengas sola; aquí no te sientes sola. Todas te arropan".

Este año ha decidido hacer la carrera corriendo, mientras sus amigas la han hecho andando. "Si quieres ir con un poco de ritmo, días o meses antes tienes que caminar un poco", comentaba. Su mensaje para quienes dudan en participar es claro: "Que se animen. Aunque vengas sola, aquí nunca estás sola".

Otra voz protagonista ha sido la de Montse, que vive la carrera de forma especialmente emotiva. "Soy superviviente. Hace tres años superé un cáncer de mama y, desde entonces, participo cada año", explicaba. Este año ha completado el recorrido caminando, acompañada por su cuñada, su hermana y su sobrina, que quisieron correr por ella. Lo que más la emociona, asegura, es "ver a todas las mujeres que participan". Su mensaje es tan sencillo como poderoso: "De todo se sale y siempre hacia adelante".

Una celebración que trasciende el deporte

La Cursa de les Dones 2025 ha vuelto a demostrar que la fuerza colectiva convierte unos kilómetros en un acto de reivindicación, esperanza y vida. Entre música, gestos solidarios, historias personales y miles de sonrisas, Barcelona ha vivido una jornada que celebra la unión de las mujeres y la lucha constante contra el cáncer.