Las cafeterías de especialidad dominan Barcelona: un centenar en el Poblenou y unas 800 en toda la ciudad

Cuando hace más de dos décadas, el Ayuntamiento de Barcelona impulsó un ambicioso proyecto que transformaría el barrio industrial del Poblenou en un distrito empresarial de innovación y tecnología, conocido como 22@, lo último en lo que se pensó fue en el café. Sin embargo, hoy el café —y no cualquier café— es un 'leitmotiv' constante en el paisaje de este territorio, donde las oficinas y centros de investigación y formación han sustituido a casi todos los antiguos talleres. El cambio de usos ha hecho evolucionar el perfil de vecinos y trabajadores, que a su vez alimentan otro tipo de comercios.

El negocio estrella en las calles del 22@ son ahora las cafeterías de especialidad. Locales pequeños que sirven producto de primera calidad, a precio también de primera división y habitualmente comprado para llevar. Según Andre Barretto y Rafael Maggion, fundadores del festival ‘My coffee Awards’, actualmente existen aproximadamente 30 cafeterías de este perfil solo en el corazón del 22@ y unas 70 más repartidas por las calles del Poblenou, lo que suma un centenar de establecimientos solo en este barrio, ubicado en el distrito de Sant Martí.

Los primeros ‘coffee shops’ respondían a las “necesidades de los trabajadores extranjeros de las empresas”, asegura Kirill Odintcov, gerente regional de la cafetería de especialidad The Miners Coffee. En España, el café se entendía tradicionalmente como una “bebida energética y funcional”, sin gran sofisticación, mientras que países como Reino Unido o Alemania ya contaban con una cultura consolidada del café de especialidad, compara Maggion. Por eso, “cuando sus ciudadanos venían a trabajar a Barcelona, buscaban este tipo de establecimientos”, coincide Barretto.

Al proliferar estos locales en Barcelona, nacieron otros públicos. El distrito tecnológico tiene además un perfil de consumidor muy concreto: “Personas que trabajan en oficina, con un buen nivel adquisitivo y que demandan la excelencia del producto”, sostiene. El ecosistema de emprendimiento y la mezcla de 'expats', vecinos locales y turistas también ha sido “un atractivo" para la apertura de este tipo de comercios, reconoce Meritxell Viladomat, CEO del coworking Itnig Spaces. Es el caso del fondo de inversión español Itnig, que además de abrir espacios de trabajo compartido para las start-ups que impulsa, ha creado su propia cafetería de especialidad, Itnig Café. “Queríamos un espacio donde tomar un buen café, reunirnos con clientes o compañeros e incluso poder trabajar”, explica Viladomat.

Preparación de un café en una cafetería. / Alba Vigaray / EPE

La proliferación de cafeterías gourmet también ha impactado en los hábitos de consumo de la población local y genera un cierto debate. Oriol Blanch, consumidor habitual y fundador de Permut, una empresa tecnológica ubicada en Poblenou, señala a El Periódico que lleva “siete años tomando café de especialidad a diario, tanto en casa como fuera”. En cambio, José Zafra, residente en el Poblenou, cree que son cafeterías destinadas a un público muy específico y “pese a que quedan pocas, prefiere las de toda la vida”. Otra vecina, Paola Turull, expone que suele ir porque ofrecen más variedad de bebidas y tipos de leches pero lamenta que "los precios son desorbitados".

La mayoría de locales tienen una clientela mixta, actualmente. Según Viladomat, del Itnig Café, el público común de las ‘specialty coffee shop’ del Poblenou son “jóvenes profesionales o estudiantes de entre 20 y 45 años”. Odintcov afirma que en The Miners coffee los consumidores se dividen en un “30-30-30”: un 30% son trabajadores del 22@, otro 30% corresponde a residentes extranjeros y el otro 30% a habitantes locales de Barcelona. El 10% restante son turistas o clientes esporádicos.

Entre 750 y 800 en toda Barcelona

El Poblenou no es el único barrio que ha presenciado la expansión de las cafeterías de especialidad. Barretto y Maggion contabilizan entre 750 y 800 cafeterías de especialidad en toda Barcelona y señalan que hay distritos ya saturados, como el Eixample o Gràcia. En ellos, “no se pueden abrir más porque obtener nuevas licencias es prácticamente imposible”. Los fundadores de ‘My coffee awards’ justifican el fenómeno como una evolución del mercado y del propio producto. “En la sociedad hay una tendencia cada vez mayor por buscar la máxima calidad de los productos, incluyendo el café”, detallan.

¿Cómo son las cafeterías de especialidad?

Se trata de espacios con decoración moderna, minimalista e “instagrameable”, que buscan crear un ambiente agradable mientras ofrecen café de alta calidad. El experto Rafael Maggion sintetiza que en este tipo de negocios destacan por la preparación de cada taza y por contar con profesionales especializados, los baristas, que garantizan la ejecución perfecta de cada bebida. Además, son transparentes con la trazabilidad del café: informan sobre el país, la región, la finca, la variedad y el productor, y valoran el trabajo en cada etapa de la cadena.

Respecto a la oferta, predominan bebidas de café como espresso, americano, cappuccino, ‘flat white’ y ‘latte’, así como métodos de filtrado como ‘V60’ o ‘cold brew’, entre otros. Los precios suelen oscilar entre 2,50 y 5,50 euros, según el tipo de bebida y su origen del grano. Asimismo, se pueden encontrar opciones de desayuno como tostadas, sándwiches o bollería artesanal.