Las obras de la Rambla ocupan parte del tramo superior del paseo a partir de este lunes

Las obras de remodelación de la Rambla, que se prevé que finalicen en 2027, se extienden a partir de este lunes a la parte alta del paseo más conocido de Barcelona, en el tramo entre la plaza de Catalunya y la calle Portaferrissa. La mitad del lado del Raval que va de la calle Pelai a Tallers y la mitad del tramo de la banda del Gòtic entre el teatro Poliorama y Pintor Fortuny quedarán cortadas por la reforma a partir de este lunes, 17 de noviembre. Asimismo, las labores ocuparán la zona situada frente al Palau Moja a partir del 24 de noviembre.

El Ayuntamiento de Barcelona explica que las labores que ahora se iniciarán se ejecutarán por tramos. Así se mantendrá parte del paso para peatones y sin mayores modificaciones en el tráfico de vehículos, que ya ha sufrido modificaciones desde que las obras comenzaron en 2022.

Las obras que comenzarán a partir del lunes 24 delante del Palau Moja ocuparán todo ese punto central de la Rambla. El ayuntamiento informa que, "para facilitar el paso de viandantes, en el lado del Raval de la Rambla se abrirá un itinerario de peatones por donde hasta ahora había la ocupación de las obras en ese lado del paseo".

Esta etapa de las obras llega después de que la reforma se expandiera a la banda del Raval de la Rambla el pasado junio. A partir de entonces, se recuperó la circulación del lado del Gòtic en dirección hacia plaza Catalunya.